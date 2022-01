Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kayseri’de İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun: “Çanakkale’yi her anıyla her yönüyle anlamamız gerekiyor””

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kayseri’ye geldi.



Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan ve 7 ayrı vitrinin bulunduğu tırda Çanakkale Savaşı'nda kullanılan farklı materyaller sergileniyor. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesini ziyaret eden Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Çanakkale’ye gidemeyen vatandaşlar için böyle bir uygulamaya yapıldığını söyleyerek, “Çanakkale Mobil Müzesi bugün şehrimizde, biliyorsunuz tarihimizin en şanlı zaferlerinden bir tanesidir Çanakkale. Çanakkale’yi her anıyla her yönüyle anlamamız gerekiyor. Bunun için malum Çanakkale’ye gidip, ziyaretler yapıyoruz ama gidemeyen vatandaşlarımız olabiliyor. Bunun için de mobil müze bütün illerimizi gezerek, Çanakkale’deki yaşanmışlıkları, savaşla ilgili materyalleri vatandaşlarımız görmesi için illeri dolaşıyor. Bugün itibari ile de 3 gün bizim şehrimizde vatandaşlarımızın hizmetine açık olacak. Ben bu vesile ile öncelikle Çanakkale’deki komutanlarımız olmak üzere şehitlerimizi ve vefat etmiş gazilerimizi rahmetle anmak istiyorum” dedi.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi hakkında bilgiler veren Koordinatör Engin Karataş da, “Müzemiz 3 gün boyunca saat 10.0018.00 saatleri arasında ücretsiz olarak halkımızın ziyareti açık olacak. Müzemiz ilk turunu tamamlamıştı. Yalnızca Kayseri ve Nevşehir illeri kalmıştı. Pandemi süreci nedeniyle bu illere gelememiştik. Şimdi inşallah burada 3 gün durarak, gelemediğimiz günleri telafi ederek, müzemizi halkımıza daha fazla iletmeye çalışacağız. Burada ki amacımız Çanakkale Savaş’ının ruhunu özellikle genç arkadaşlarımıza iletmek. Tırın içerisinde 7 ayrı vitrinimiz bulunuyor her bir vitrinin ayrı teması bulunmaktadır. Bu vitrinlerin içerisinde savaş eserlerimiz, belgesellerimiz ve görsellerimiz bulunmaktadır. Dış ses ile birlikte anlam bütünlüğü katarak Çanakkale Savaşları’nı halkımıza tanıtmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

