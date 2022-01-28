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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvanseverlerden Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür

İHA

Hayvanseverlerden Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür

Kocasinan Belediyesi, her zaman olduğu gibi yoğun kar yağışının ardından da beslenme olanakları azalan sokak hayvanları ve diğer canlılar için yemleme çalışması yaptı. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren hayvanseverler, çevreye ve doğaya hassasiyetinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar ise “Doğadaki tüm canlılara yönelik hizmetlerimizle küçük dostlarımızın yanındayız. Bu vesile ile bizlere destek olan hayvanseverlere teşekkür ediyorum” dedi.

Sosyal belediyecilikle belediyenin şefkat yüzünü her alanda yansıttıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Peygamber Efendimiz, ‘Derdini anlatmaktan aciz olan hayvanlara karşı Allah’tan korkunuz’ buyurmuştur. Bu sebepledir ki, eşrefi mahluk olan bütün canlılara yönelik sorumluluklarımızın olduğunun bilincindeyiz. Kocasinan Belediyesi olarak ilçenin muhtelif yerlerine besleme noktaları yerleştirerek, sokak hayvanları ile doğadaki diğer canlıların su ve mama ihtiyacını karşılıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, her zaman olduğu gibi kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve diğer canlılar için ilçenin muhtelif yerlerine düzenli aralıklarla yem bırakıyor. Bu doğrultuda yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz. Vatandaşların memnuniyetini kazanan ve diğer kurumlara da örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Bu vesile ile bizlere destek olan hayvanseverlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Hayvanseverlerden üniversite öğrencisi Zeynep Polat (24) ise “Gönüllü bir grup arkadaşlarımızla elimizden geldiğince doğadaki hayvanları beslemeye çalışıyoruz. Bugün besleme çalışması yaparken Kocasinan Belediyesi ekipleriyle karşılaştık. Kocasinan Belediyesi, örnek niteliğinde düzenli bir şekilde besleme çalışması yapıyor. Bu konuda farkındalık oluşturan belediye başkanlarımızın hizmetlerini çok güzel buluyoruz. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz, sokak hayvanlarına bir kap mama desteğini esirgemeleridir” şeklinde konuştu.
Kocasinan Belediyesi’nin sokak hayvanları için gerçekleştirdiği çalışmaların övgüye değer olduğunu vurgulayan hayvanseverler de “Belediyemizin yaptığı sosyal projelere destek verebilmek bizler için mutluluk verici bir durum. Biz hayvanları seviyor ve onlara değer veriyoruz. Kocasinan Belediyesi’nin de aynı hassasiyeti göstermesi bizleri gerçek manada memnun ediyor. Bu gibi çalışmaların artarak devam etmesini diliyoruz” diye konuştu.
Öte yandan Kocasinan sakinlerinin, hasta ve yaralı halde bulunan sokak hayvanlarına rastlamaları durumunda Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi'nin 0(352) 222 70 00 numaralı telefon hattını aramalarının yeterli olacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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