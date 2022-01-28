Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan Kayseri OSB’ye ziyaret

Kayseri OSB Başkanvekili Yibur, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu ile görüştü ve KKTC’nin Türkiye için önemini vurguladı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Kamacıoğlu’nu Kayseri OSB Başkanvekili Murat Yibur ağırladı. Yibur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye için çok önemli olduğunu dile getirdi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret eden Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, odaları hakkında bilgi vererek yaklaşık 800 üyelerinin bulunduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sanayinin gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Kamacıoğlu, OSB kurulması için çalışma yaptıklarını söyledi ve Kayseri OSB’nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini dile getirdi. Kıbrıs’ta Kayseri’nin ayrı bir yeri olduğunu da ifade eden Kamacıoğlu, Kayseri ile yıllık 1718 milyon dolarlık ticaret yapıldığını kaydetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanvekili Murat Yibur da “KKTC bizim canımız” ifadesini kullanarak Kayseri ile Kıbrıs arasındaki bağı güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. Yibur, Kıbrıs’ta organize sanayi bölgesi kurulması için de bilgi paylaşımı açısından her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.

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