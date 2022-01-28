Kayseri’den yavru vatan KKTC’ye özel hediye

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, iki ülkenin birlik ve beraberliğine atıfta bulunarak el sanatı ile hazırlanan, Türk bayrağı ve KKTC bayrağından oluşan hediye takdim etti.

İki gün boyunca Kayseri’de temaslarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık girişindeki fuaye alanında hazırlanan ‘Hüner ve Eser, KAYMEK Yarıyıl Sanat Sergisi’nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KAYMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan, hüsni hat, çini, tezhip, minyatür, rölyef, gümüş takı işlemeciliği, cam ve ahşap boyama, dekoratif tablo yapımı gibi birçok farklı el sanatı tekniği kullanılarak hazırlanmış ‘Hüner ve Eser, KAYMEK Yarıyıl Sanat Sergisi’ni gezdi. Gezi esnasında Başkan Büyükkılıç, el emeği göz nuru eserler hakkında Tatar’a bilgi verdi.

Başkan Büyükkılıç, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’a KAYMEK kursiyerleri tarafından kumaş boyama tekniği ile hazırlanmış ve iki ülkenin ayrılmaz bütünlüğüne, birlik, beraberliğine atıfta bulunan Türk bayrağı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının bulunduğu el emeği göz nuru, tasarım tablo hediye etti.

Başkan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanım, bu hediyemizi size arz ediyoruz. Kıbrıs’ımıza Cumhurbaşkanlığı’mıza geldiğimizde orada inşallah göreceğiz” dedi.

Hediye için ‘Harika’ yorumunda bulunan Tatar, Büyükkılıç’a hediye için teşekkür etti.

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