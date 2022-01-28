Sevgi Tonguç aday kadroda

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bellona Kayseri Basketbol takımından Sevgi Tonguç, A Kadın Milli Takım aday kadrosunda yer aldı.

F

IBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne hazırlanan A Kadın Milli Takımı, 613 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya’da kampa girerek çalışmalarını sürdürecek. A Kadın Milli Takımı, 6 Şubat 2022 Pazar günü saat 15.00’te bir araya gelecek. FIBA 223 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na Elemeleri’ne katılacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Açıklanan aday kadroda Bellona Kayseri Basketbol takımından Sevgi Tonguç aday kadroya davet edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.