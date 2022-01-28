Kayseri'de amatör maç takvimi belli oldu

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Kayseri Süper Amatör küme maç programında değişiklik oldu. Sahalar temizlendi, Futbol İl Temsilciliği yeni maç programını yayınladı.

Kayseri Süper Amatör Küme’de müsabakaların oynanmasına karar verildi. Ancak ilçe statlarında maçlar oynanmayacak. Kayseri Futbol İl temsilciliği yayınladığı yeni maç programı ile müsabakaların 30 Ocak Pazar günü Argıncık ve Vali Muammer Güler statlarında oynanacağını duyurdu.

Buna göre Buğdaylıspor, Gençlerbirliği, KayserigücüYolspor ve Erciyes Esen MakineEsentepespor maçları Argıncık 1 Nolu sahada, Tomarza BelediyesporKocasinan Şimşekspor, Amarat GençliksporSanayi Esnafspor, GültepesporŞekerspor maçları Argıncık 2 nolu sahada, OSB AtletiksporBaşakpınar Belediyespor, Hacılar ErciyessporTalas Anayurt, Özvatan GençliksporKocasinan Ülküspor maçları Vali Muammer Güler stadında oynanacak.



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