Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 11. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.



Kayseri Süper Amatör Küme’de Pazar gün oynanacak olan 9 karşılaşma ile heyecan devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 11. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Buğdaylıspor Kasyeri Gençlerbriliği: Nail Berkant Sarıkaya

Özvatan GençliksporKocasinan Ülküspor: Esat Sabuncu

Sanayi EsnafsporAmarat Gençlikspor: Cemal Emre Gömeç

Erciyes Esen Makina Esentepespor: Necati Selçuk Şahin

Tomarza BelediyesporKocasinan Şimşekspor: Ahmet Ulu

Kayseri ŞekersporGültepespor: Kemal Hattatioğlu

Hacılar ErciyessporTalas Anayurtspor: Ahmet Çıtak

Kayseri Yolspor Kayserigücü FK: Yusuf Uğurlu

OSB AtletiksporBaşakpınar Belediyespor: Mehmet Altıparmak

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.