Çatısı çöken ahırda 3 büyükbaş öldü

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Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, yağış sonrası biriken karın ağırlığıyla çatısı çöken ahırdaki 3 büyükbaş öldü.

İncesu'ya bağlı Örenşehir Mahallesi'nde gece yarısı, Mehmet Aralık'a ait ahırın çatısı, yağış sonrası biriken karın ağırlığıyla çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda, 3 büyükbaşın öldüğü belirlendi, 32 hayvan ise ekipler tarafından çıkarıldı. Çökme nedeniyle yaklaşık 100 bin lira hasarın meydana geldiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / İncesu

2022-01-29 10:49:55



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