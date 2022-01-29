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Çatısı çöken ahırda 3 büyükbaş öldü

DHA

Çatısı çöken ahırda 3 büyükbaş öldü


Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, yağış sonrası biriken karın ağırlığıyla çatısı çöken ahırdaki 3 büyükbaş öldü.
İncesu'ya bağlı Örenşehir Mahallesi'nde gece yarısı, Mehmet Aralık'a ait ahırın çatısı, yağış sonrası biriken karın ağırlığıyla çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda, 3 büyükbaşın öldüğü belirlendi, 32 hayvan ise ekipler tarafından çıkarıldı. Çökme nedeniyle yaklaşık 100 bin lira hasarın meydana geldiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / İncesu
2022-01-29 10:49:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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