Kayseri'de buzlanan kaldırımlara kaydırmaz halı serildi



Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle buzlanan kaldırımlara, yürüyenlerin kayıp, düşmemesi için kaydırmaz halılar serildi.

Kar yağışı, tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de etkili oldu. Kentte kar yağışıyla hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle kaldırımlar da buzlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürüyenlerin kayıp, düşmemesi için kaldırımlara kaydırmaz halılar serildi. Kentin en işlek noktalarından Millet ve Bankalar caddeleri ile Kazancılar Çarşısı'nın kaldırımlarına kaydırmaz halılar, vidalarla monte edildi. Halıların kış süresince kaldırımlarda kalacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2022-01-29 11:32:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.