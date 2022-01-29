Çiftçilerin ‘kar’ sevinci Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş: “Kar yağışı, çiftçimizi bir nebze rahatlattı”

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri’de etkisini gösteren yoğun kar yağışıyla beraber çiftçinin yüzünün güldüğünü söyleyerek, “Kar yağışı, çiftçimizi bir nebze rahatlattı. Çok memnunuz” dedi.

Kar yağışı başlayana kadar kuraklığın çiftçiler açısından etkisini oldukça gösterdiğini söyleyen Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, “Bilindiği üzere Türkiye’de özellikle de İç Anadolu Bölgesi’nde bizim şehrimizi de kapsayan bir kuraklık yaşadık. Kar yağışı olana kadar hala bu kuraklık etkisini gösteriyordu. Çok şükür bizim beyaz bereket dediğimiz kar yağışı ilimize yağdı. İl merkezimizde kırsal alanlar gibi olmasa da biraz daha yüksek kesimlerde yağışın daha fazla olduğunu gördük. Biz de oralara gidip görüyoruz. Bu kar yağışı bir nebze de olsa çiftçilerimizi rahatlatmıştır. Barajların dolmasına fayda sağlamıştır. Şu anda yağan kardan ziyadesiyle memnunuz. Bazı kesimler, kar yağdığı zaman başka sözler sarf ediyorlar ama ben özellikle söylemek istiyorum. Kar, beyaz berekettir. Kar yağmadığı sürece isterse her gün yağmur yağsın, yine de karın yerini tutmaz” diye konuştu.



“Kar, çiftçilerin geçim kaynağının verimini daha çok artırır”

Kar yağışının çiftçiler için oldukça önemli olduğunu ve kar yağışı gerçekleşirse ürünlerin daha verimli olacağının altını çizen Abdulkadir Güneş, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kar yüksek bölgelerde daha fazla yağdı. Şehrimizin merkezinde oralara göre biraz daha az. Barajlarımızı da besleyen yerler hep o yüksek yerler. Özellikle Kızılırmak Havzası Sivas bölgesinden geldiği için oralardan daha çok Yamula Barajı’nın dolacağını tahmin ediyoruz. Sarıoğlan Barajımız zaten Akkışla tarafından besleniyor. Kar o bölgelerde daha çok. Kar bereket demektir. Kar çiftçilerin geçim kaynağının verimini daha çok artırır. Çünkü karın yeri ayrı. Yağmur günlerce yağsa karın yerini tutmaz. Çok şükür şu anda yağan kardan memnunuz. Bizim geçen yıl ve bu seneki geçen bir kurak sezonu bu bahara kadar inşallah yağan karla ve bahar yağmurlarıyla kapatırız. Bereketli ve huzurlu bir yıl olur.”

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