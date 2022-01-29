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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç sivil toplum kuruluşları ile buluştu

İHA

Başkan Büyükkılıç sivil toplum kuruluşları ile buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’deki Sivil Toplum Kuruluşları temsilci ve üyeleri ile bir araya gelerek, 2021 yılında gerçekleştirdikleri hizmetleri anlattı. Büyükkılıç, “Her kademedeki kardeşimizin el birliği ile 16 ilçe belediye başkanımızın dayanışması ile şehrimizde bir bereketi yaşıyoruz” dedi.

Emirgan’da gerçekleştirilen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk, Hamdi Elcuman ve Bayar Özsoy ile Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları temsilci ve üyeleri katıldı.

“KAYSERİ’DE BİRLİĞİN, BERABERLİĞİN BEREKETİNİ YAŞIYORUZ”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, Kayseri’de dayanışmanın bereketini yaşadıklarını kaydederek, şunları söyledi:
“Allah’a şükürler olsun her kademedeki kardeşimizin el birliği ile 16 ilçe belediye başkanımızın dayanışması ile şehrimizde bir bereketi yaşıyoruz. Bazı şeylerin yokluğunda kıymeti bilinir diye söylenir. Ama Cenabı Allah yokluğunda kıymetini bilenlerden değil, varlığına şükredenlerden eylesin. Bizi binlerce twitle yada sosyal medyadan veya arayarak gerçekten İstanbul’da mağdur olup, ‘Kayseri’mizin kıymetini bilememişiz’ diye arayan kardeşlerimizle çok çok muhatap olduk. Bu bizim sorumluluğumuzu arttırır. Şımarmadan daha dikkatli olarak, bundan sonra daha da fazla hizmet etme şevkimizi arttırmalıdır. Ben olayı böyle değerlendiriyorum. Kimsenin eksikliği ile biz kendimizi başarılı olarak yorumlama durumunda değiliz. Tam aksine onlara da dua edip, oradaki vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için elbette ki bizlerin de varsa elimizden gelen çabayı göstermemiz gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bizim felsefemizde Allah’a şükürler olsun, ayıp örtücü olmak, başkasının hatasıyla değil, kendi başarımızla, var ise yaptığımız çalışmalarla nefesimizi tüketmek doğru olandır.”

“MOBİLYA FUARI’NA HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI GİDEMEDİK. DURUR MUYUZ, HAVAALANI İNŞAATINI İNCELEDİK”
Kayseri Mobilyacılar ve Sanayiciler Derneği Başkanının daveti ile Kayserili mobilya üreticilerinin yanında olmak amacıyla İstanbul’da gerçekleştirilen Mobilya Fuarı için uçak bileti alarak havaalanına gittiğini belirten Büyükkılıç, hava şartlarından dolayı uçak seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle gidemediğini, oradan inşa çalışmaları süren Kayseri Havalimanı’na incelemede bulunduğunu dile getirdi. Büyükkılıç, “Pazartesi günü İstanbul’a gidecektim. Biletimi aldım, havaalanında bekledim burada ama gidemedim. Niye gidecektim. 138 tane Mobilya Fuarı’nda Kayserili iş adamlarımız var. KAYMOS’umuzun kıymetli başkanı ısrarla; ‘başkanım Bursa’nınki geliyor, falan yerinki geliyor, İnegöl’ün ki geliyor, bize sahip çıkmıyorsunuz diye yorumlanıyor. Biz sizi seviyoruz, aramızda görmek istiyoruz.’ Biz de hadi besmeleyi çektik, havaalanında bekledik, uçaklar rötar, rötar, rötar, sonunda iptal çekti. Mesaiyi havaalanında yaptık. Durur muyuz, hemen havaalanında yapılan inşaat alanını gezdik. Orada biliyorsunuz havalimanı büyütülüyor. Orası ile ilgili bilgi aldık. Genel müdürümüzü aradık. Ve hemen genel müdürümüze dedik, bak senin adına ben burada teftişleri yapıyorum, incelemeler yapıyorum, sen de ödeneklerin hızlandırılması, arttırılması için gayret göster falan diye böyle muhabbet ettik” diye konuştu.

“ÇEVRE İLLERİMİZDEN ARAYIP ‘BAŞARINIZI TAKİP EDİYORUZ, BİZİM YOLLARI DA AÇSANIZ’ DİYORLAR”
Gerçekleştirdikleri hizmetlerin takdirle takip edildiğini belirten ve çevre illerden kendilerine hizmet talebinde bulunulduğunu aktaran Başkan Büyükkılıç, konuya ilişkin şöyle konuştu:
“Kayseri’mizle ilgili, gerek üniversitelerimiz ile gerek Erciyes Kayak Merkezimiz ile Kayseri’de belediyecilik anlayışıyla ilgili 1994’ten beri ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, birlikte hareket etmenin bereketi ile insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile bir noktaya gelmeye çalıştık. Bakın, bazı şeyleri anlatırken övünüyor gibi oluyoruz ama inanın öyle değil. Yaptıklarımızı anlatmaya bile haya ediyoruz, ihtiyat ediyoruz. Fakat anlatılması lazım geldiğini de biliyoruz. Bu arada anlatınca da başka beklentiler de çıkıyor. Onu da söyleyelim. Adana’dan arıyorlar, Yozgat’tan arıyorlar, çevre illerimizden. Başkanım başarınızı takip ediyoruz, yollar açtığınızı da biliyoruz. Bizim yolları da açsanız elinizde mi kalır diyorlar.”

“HAKKARİ’DEN ARAYIP YOL AÇMA TALEBİNDE BULUNDULAR. TOMARZA’DAN VATANDAŞIMIZ YOLLARIN AÇILDIĞINI SÖYLEDİ”
Kayseri’deki Sivil Toplum Kuruluşları buluşmasında konuşan Büyükkılıç, Hakkari İl Başkanı’nın kendisini aradığını ve karda kapanan yolları Büyükşehir Belediyesinin açtığını gördüğünü, İl Başkanı’nın kendilerinden iş makinesi talep ettiğini dile getirerek,
“Akşam Hakkari İl Başkanı mesaj atmış. Oradan görüntüleri de atmış, şu durumdayız, bize ne olur bir kepçe, loder mi diyor yazmış kendine göre. Vallahi biz kiralayarak hizmet alıyoruz. Bizim böyle bir şansımız yol dedim hizmeti satın alıyoruz. Ama belediyeler birliğine müracaat et, ben de orada encümendeyim. Gerekirse orada söylerim, varsa, şartlar müsait olursa yardımcı olurlar şeklinde cevap yazmak durumunda kaldım. Bunları niye söylüyorum. Birbirimizin kıymetini bileceğiz. Biz sizlere minnet duyuyor, dua ediyor, teşekkür ediyoruz. Siz bizlere hizmet fırsatını veriyorsunuz. Elhamdülillah insanların hayırlısı da onların hizmetkârı olan felsefesi ile inşallah hayırlı insan olma lütfuna ereriz diye de her biriniz ayrı ayrı dua ediyor. Allah’a şükürler olsun, Kayseri’mizde adeta ekiplerimiz, kelimenin manası ile karın havada yakalanması için seferber bekliyor, tuzumuz, solüsyonumuz, araçlarımız, ekiplerimiz... Tomarza’nın bir köyünden de bana bir vatandaş yazıyor. Başkanım, anayolları açtılar, köyün diyor köy. Benim evin önünü açmadılar diyor. Elhamdülillah. Bunu diyorsa, bu bizim için çok büyük bir duadır. Deseydi ki başkanım köyün yolunu bile açamadılar bırak benim evi falan deseydi, o bizim için ağır bir sınav olurdu. Biz olayı böyle görüyoruz. O açıdan her alanda sizlere layık olma yönünde gayret gösteriyoruz. Dolu dolu 2021 geçirdik. Dolu dolu 2019, 2020 geçirdik. 20 aydır, şimdi 21 aydır genel sekreterim diyor ki Allah’a şükür hiçbir kredi almadan bütçemizi denkleştiriyoruz, hatta ilave de 300 milyon 2021 bütçesine ek bütçe yaptık diyor. O bize, biz ona teşekkür ediyoruz. Biz ekibimize teşekkür ediyoruz. Bu noktadayız. Bunları şükür vesilesi olsun, bilin diye, sizlere layık olmak için. Ha bizim dışımızda birileri yaygara koparmış, efendim kendi kendine ilave cümleler sarf etmiş, bunları hiçbirimiz dinlemiyor, kulaklarımız tıkıyor, önümüze bakıyor, işimize bakıyoruz. Allah’a şükür 30 büyükşehrin içerisinde yatırımlar bağlamında, yüzde 60’a yakın bütçesinin, kaynaklarının yüzde 60’ını yatırımlarına ayıran bir belediye olarak birinci sıradayız.”
Kayseri Gönüllü Toplum Kuruluşları Temsilcisi Ahmet Taş ise Türkiye’nin, dünyanın bir çok yerine yardım götüren, problem çözen, arabuluculukta bulunan bir ülke haline geldiğini ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Büyükkılıç’a gerçekleştirdiği etkinlikten dolayı için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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