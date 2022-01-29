15 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı

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Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 15 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası olan firari E.T. (29), saklandığı eve düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında 15 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan E.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda E.T.'nin, Melikgazi ilçesindeki evde saklandığı belirlendi. Firari hükümlü, eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2022-01-29 16:56:14



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