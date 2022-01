Büyükkılıç esnafla buluştu, çözüm sundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri esnaf odaları ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısında esnafla bir araya gelerek önerilerde bulundu, sorunlara çözüm getirdi.



Kayseri’deki bir restoranda gerçekleşen esnafla istişare toplantısına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, Kayseri esnaf odası ve dernekleri temsilcileri ile esnaf katıldı.



“Şehrimiz gelişiyor, güzelleşiyor, büyüyor. Büyümenin getirdiği sıkıntılarımız eksik olmuyor”

Esnaf buluşmasında yeni seçilen oda başkanlarını tebrik ve seçimleri olacaklara da başarı temennisinde bulanarak sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, şunları dile getirdi:

“Burada bir muhabbet ortamında birlik, beraberlik içerisinde adeta derdimizi dert, sevincimizi sevinç olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Elbette şehrimiz gelişiyor, güzelleşiyor, büyüyor. Büyümenin getirdiği sıkıntılarımız eksik olmuyor. Örneğin hakikaten bisiklet yolları ile ilgili Haseki bakanımız zamanında yapılan çok güzel çizgilenmeler olmuştu ama bu defa araç sayısı 500 bine çıkınca yollara sığmaz olmaya başladılar. İster istemez asfaltlar yenilenince de böyle çizgilendirme mevcut yollarda düşünülmüyor ama yeni yapılan yolarda kendilerinin de vurguladığı gibi kesinlikle bisiklet yollarını ihmal etmeme yönünde gerek ilçelerimiz gerekse büyükşehir olarak bizler çok çok önemsiyoruz.”



Büyükkılıç, fırıncı esnafına tavsiyede bulundu

Buluşmada Kayserili esnafa seslenen Büyükkılıç, fırıncı esnafına ekmek konusunda tavsiyelerde bulunarak, “Elbette bizler belediye olarak fırıncı değiliz ama bir fırınımız var. Burada da kamuoyunda fiyat farkından kaynaklı olarak vatandaşlarımızın beklentileri var. İster istemez biz de hem dengeleri korumak, hem ihtiyaçları karşılıyor olmak, vatandaşlarımızın gereksiz yere algı oluşturup hayat pahalılığı mantığı içerisinde yıpranmaya vesile olmamamızı sağlamak amacıyla da belirli sayıda ekmek üretiyor, belirli semtlerimize de vermeye çalışıyoruz. Hatta ben merkezde ekmeklerin satılmamasını, ihtiyaç olan daha çok kenar semtlerdeki mahallelerimizde satılmasının doğru olacağı kanaatini buradan belirtmek istiyorum. O açıdan her ne kadar değerli başkanımız ekmek konusunda bir miktar zam konusunda beklenti içerisindeyiz diyor ama aradaki uçurum iyice artacak. Bu defa vatandaş bize yönelecek ve bizim de cevap verme şansımız olmayacak. O açıdan enerjideki girdileri biliyoruz, un konusundaki girdileri biliyoruz, işçi çalıştırma konusundaki girdileri biliyoruz. Bütün bunlara rağmen biraz daha sabredelim diyoruz, bu zam kervanına fırıncı esnafımızın da katılmak suretiyle kamuoyunda bir olumsuz oluşturulmasına destek olunmaması yönünde tavsiyede bulunuyoruz. Ama esnaf odaları yada ticaret odamızın, ilgili birimlerin ortak alacağı karara da şehirde saygı duyarız. Fakat bu aramızda bir uçurum olduğu zaman da biz ister istemez zorda kalırız diye buradan da paylaşmak istiyor, onu nazarı itibare alarak fiyat değerlendirmesi yapmanızı tavsiye diyorum. Tabi her şeyden önce Kayseri esnaf şehri. Belediyelerimiz de sizlerle uyum içerisinde çalışıyor, koşturuyor, dayanışıyor. Bu manada Şeyhi Odakır başkanımızın yaptığı yakînen çalışmaları takip ediyor, hakikaten esnaflarımızın sorunlarına eğilen ve onların adeta hem iş yeri bağlamında hem konut bağlamında gerçekten çok önemli çalışmalarıyla gönüllerde yer ettiğini ve taht kurduğunu da bilmekteyim” dedi.



“Dayanışan bir anlayış içerisinde hizmet etmeyi çok çok önemsiyoruz”

Büyükkılıç, Kayseri’de didişmeyi ön plana çıkaran değil, dayanışan bir anlayış çerisinde hizmet etmeyi çok çok önemsediklerini vurguladığı konuşmasında şunlara değindi:

“Elbette tek çiçekle bahar gelmez, tek taş ile duvar olmaz. Bizler de nezaket timsali olan bu güzel insanı seviyor, her zaman gelirken saygıda kusur etmeden bizlerden talepte bulunduğunda elinden tutuyor açıkçası, ne diyorsa da yapmamaya özen gösteriyoruz. Bu birliği, beraberliği de şehrimiz adına zedelememeyi çok çok önemsiyoruz. Dün Mustafa başkanımız, dün Mehmet Ali rahmetli oldu başkanımız, dün Ahmet başkanımız ya da bugün bir başka başkanımız. Biz doğruları ve gerçekleri söylüyoruz. O açıdan hiçbir zaman siyasi kaygıyla hareket etmedik. Bize yakışan gerek milletvekillerimiz, bakanlarımız, gerekse AK Parti iktidarı olarak herkesi kucaklamayı kendimize görev telakki ediyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile hareket ediyoruz. Kimse diyemez ki, ben AK Parti’ye gittiğimde diyelim ki farklı yaklaştı, bana tavır koydu. Böyle bir yaklaşımı yapmadık, yapmayız, bize de yakışmaz. Kayseri, Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnafların olduğu bir güzel şehir. Seçimler olur, adaylar olur, saygı duyulur. Ama sonuçta birlik, beraberlik içerisinde bu şehri temsil edecek, bu şehirde sorun oluşturmayacak, adeta dayanışma yerine didişmeyi ön plana çıkaran değil, dayanışan bir anlayış çerisinde hizmet etmeyi çok çok önemsiyoruz.”



Başkan Büyükkılıç çözüm getirdi

Sorunların çözüleceğini, aşılacağını, kendilerinin de belediye olarak yasal çerçevede destek olabileceğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Korsan niye çıkar, demek ki talep var demektir. Biz ister istemez servis sayısını ihale yapmak suretiyle arttırmayı planlıyoruz kendiler ile istişare ederek. Kimseyi mağdur etme mantığında değiliz. Şehre konforlu, kaliteli, seviyeli ve ekonomik hizmet verme yönünde her zaman birlik, beraberlik içerisinde çalışmalar yapacağımızı ifade ediyorum. Elbette 16 ilçe belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ağabeyliğinde, değerli bakanlarımızın, milletvekillerimizin, Cumhur İttifakı mantığı içerisinde diğer kardeşlerimizin el ele, gönül gönüle dayanışma yapacağından hiç kimsenin endişesi olmasın. Çünkü biz sizleri seviyoruz. İnsanların hayırlısı ona hizmetkâr olandır. Bu anlayış içerisinde de çalışmalarımız sürüyor. Allah mahcup etmesin diyoruz. Bakınız buraya Kıbrıs’ımızın Cumhurbaşkanı geldi, gitti. Allah’a şükürler olsun şehrimizi gerçekten öve öve bitiremedi. O açıdan bizim bu şehri hep olumlu paylaşmamız lazım. Bu bizim olmazsa olmazımız. Bu şehri olumsuz olarak konuşmanın hiç kimseye bir faydası olmaz. Şükür olumsuz olarak konuşulacak bir şehir de zaten yok. Emeği geçenlerin başta Haseki başkan olmak üzere hepsine, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, siyasilerimize ayrı ayrı ben teşekkür ediyorum. Şehrimizle gurur duyuyoruz, şehrimizi seviyoruz. Sizi mahcup edecek bir adım atmadık. İhmal etmedik. İlçelerimiz, mahallelerimiz, köylerimiz hepsinde elhamdülillah yollarımızı açtık, hizmetlerimizi getirdik. Bizi seven, seçen, hizmet etmemize vesile olan siz kardeşlerimizin, 1 buçuk milyon Kayserili hemşehrilerimizin başını yere eğdirmememiz lazım. Bize yakışan bu. Bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da eminim ve inanıyorum ki daha da fedakârca, daha da gayretli şekilde el ele, gönül gönüle, birlik ve beraberlik içerinde hep beraber çalışacağımızı buradan paylaşıyor, sağ olun, var olun, bir olalım, diri olalım, hep beraber Kayseri olalım diyorum” diye konuştu.



Özhaseki: “İşler kötüye giderse, hareket, bereket olmazsa herkes geriler”

Esnaf istişare toplantısında, şehirde işler kötüye giderse, hareket, bereket olmazsa herkesin gerileyeceğini dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, şehrin kötü tanıtılmaması gerektiğine de değindi. Özhaseki, sorun yaşayan varsa kendilerini aramasını söyleyerek, arandığında önüne düşeceğini, sorunları da çözeceğini ifade etti.

Esnaf odaları temsilcileri ise konuşmalarında Kayseri’de yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Büyükkılıç ile Kayseri’deki AK Partili siyasilere teşekkür etti.

