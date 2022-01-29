KBSL: Hatayspor:87 - Bellona Kayseri Basketbol: 79

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Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı maçta Hatayspor’a 8779 kaybetti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol ligin 16.haftasında oynadığı maçta Hatayspor’a kaybetti. Sarı kırmızılılar rakibi ilk üç periyot iyi oynamasına rağmen son periyotta sayı üretmekte zorlandı ve 8 sayı farkla mağlup oldu.

Salon: Antakya Spor Salonu

Hakemler:Umut Özgün Ergün xx, Yiğit Emre Şimşek xx, Doğu Berk İnnal xx

Hatayspor: Aaryn Deje Wiley xx (15), İdal Yavuz x, Büşra Akbaş xxx (15), Büşra Akgün xx (7), Bahar Çağlar Ökten xx (8), Jazmine Jones xxx (27), Elif Emirtekin xx (13), Melis Dilara Lafatan x (2)

Bellona Kayseri Basketbol: Sheylani Marie Peddy xxx (29), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x (4), Sevgi Tonguç x (2), Dilara Tongar xx (8), Brooque Willams xxx (22), Helin Boybeyi x, Egle Sventorite xx (14)

Periyotlar:

1.Periyot: 2527

Devre: 4450

3.Periyot: 6167

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