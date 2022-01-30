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Kocasinan’da öğrenciler, yarıyıl tatilinde hem öğreniyor hem eğleniyor Kocasinan Belediyesi’nden çocuklara ayrıcalıklı hizmet

İHA

Kocasinan Belediyesi, yarıyıl tatilinde hazırladığı programlarla, öğrencilere hem eğitici hem de eğlenceli bir tatil keyfi yaşatıyor. Kocasinan'ın ve Türkiye'nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine destek olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Hizmetlerimizle geleceğimizin teminat yavrularımızın, Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalıklı olduğunu gösteriyoruz" dedi.

Kocasinan’da öğrenciler, yarıyıl tatilinde hem öğreniyor hem eğleniyor Kocasinan Belediyesi’nden çocuklara ayrıcalıklı hizmet

Kocasinan Belediyesi, yarıyıl tatilinde hazırladığı programlarla, öğrencilere hem eğitici hem de eğlenceli bir tatil keyfi yaşatıyor. Kocasinan’ın ve Türkiye’nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine destek olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Hizmetlerimizle geleceğimizin teminat yavrularımızın, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalıklı olduğunu gösteriyoruz” dedi.
Kocasinan’ın geleceğinin, eğitimle şekilleneceğinin bilinciyle hizmet verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yarıyıl tatilinde öğrencilere sosyal, fiziksel ve zihinsel birçok beceri kazandırmak adına çeşitli etkinlik düzenlediklerini belirterek “Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik hazırladığımız birbirinden özel etkinlik ve kurslarla, onlara keyifli bir tatil yaşatıyoruz. Etkinliklerimiz ile öğrencilerimiz bir yandan bilgilenirken bir yandan da hoşça vakit geçiriyor. Böylelikle çocuklarımıza yönelik verdiğimiz eğitim, sanat ve sosyal aktivelerle yarınlarımızı inşa ediyoruz. Farklı etkinliklerimiz ve hizmetlerimizle çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün gayretimiz; Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, yarıyıl tatilinin tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olması dileğinde bulunarak sonlandırdı.
Kocasinan’daki tesisleri sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlendiği bir kültür merkezi haline dönüştüren Kocasinan Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik hazırladığı etkinlik ve kurslarla öğrenciler tatil günlerini en güzel şekilde değerlendiriyor. Programlar kapsamında Kocasinan Çocuk Kulübü Mimarsinan tesisinde öğrencilere, değerler eğitimi, bağlama, gitar ve resim gibi kurslar veriliyor. Özellikle Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisinde çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturan Kocasinan Belediyesi, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesini sağlıyor. Eğitici, milli ve manevi değerlere bağlı sosyal mesajların verildiği etkinliklerde, çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyor.

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