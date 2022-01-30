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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğa dostu başkandan çevreci hamleler

İHA

Doğa dostu başkandan çevreci hamleler

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın çevreye verdiği önem doğrultusunda çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında evsel nitelikli katı atık ve tıbbi atıkların toplanıp bertaraf edilmesi yönünde çalışmalar yürütürken, hava kirliliği ile mücadele kapsamında ise 100 ton kaçak kömüre el koyarak imha etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri için doğa dostu çalışmaları ve gelecek nesillere güvenli, doğa dengesinin bozulmadığı bir şehir inşa etmek için bütün birimleri ile koordineli şekilde çalışmaları sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2021 yılında evsel ve tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi işlemlerinde 360 bin ton evsel nitelikli katı atığın yanı sıra 630 sağlık kuruluşunda 2 bin 396 ton tıbbi atık toplayıp, bertarafını sağladı.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde Elektrik Üretiminde Kurulu Gücü 5.7 Mw‘tan 11.7 Mw’a çıkartılarak 39 milyon Kw Elektrik Üretimi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ilçelerde oluşan atıkların düzenli depolama tesisine taşınması amacıyla araç filosuna, 4 adet çekici ve 4 adet semitrey dahil etti. Evsel Nitelikli Katı Atık Yönetimi konusunda ilçe belediyelerini de yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Kocasinan ve Talas ilçesine çekici ve semitrey, Yahyalı, İncesu ve Melikgazi ilçelerine semitrey tahsis ederken, ilçe belediyelerinin talepleri doğrultusunda çöp toplama alanlarında rehabilitasyon çalışmaları yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama tesisinde atıkların bertarafı esnasında oluşan metan gazı elektrik enerjisine dönüştürülürken, elektrik üretimi esnasında ortaya çıkan sıcak su ile de 10 bin metrekare kapalı alana sahip sera ısıtılarak yıllık 500 ton domates üretimi gerçekleştirildi. Öte yandan park ve bahçelerin budama ve bakımından geriye kalan 200 ton bitkisel atık tesiste işlenerek kompost üretimi yapıldı. Hizmet Binalarında Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak Sıfır Atık Belgesi hak kazanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, talep eden kurumlara sıfır atık kutusu temininde bulundu.
Hava kirliliği ile mücadele kapsamında 1 yılda 100 ton kaçak kömüre el konularak imha edilirken, 630 sağlık kuruluşunda 2 milyon 396 bin 65 ton tıbbi atık toplanıp bertarafı sağlandı. Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 2021 yılında 32 adet ÇED Raporu Görüşü hazırlanırken, İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmalarına da başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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