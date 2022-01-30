Aç kurtlara etli çözüm

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde soğuk havalarda gıda sıkıntısı yaşayan kurtların merkeze inmemesi için vatandaşlar tarafından dağlık bölgeye et bırakıldı.

İlçeye bağlı İğdeli Mahallesi’nde geçtiğimiz yıllarda mahalleye inerek 2 adet köpeği telef eden kurtların merkeze inmesini engellemek için mahalle muhtarı Gazi Daşyürek ve mahalle sakinleri Şahin Tatar ile Oğuzcan Şahin tarafından dağlık alana et bırakılıyor.

Karlı havada etlerin bırakıldığı bölgeye gelen kurtlar da mahalle sakinlerinin cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

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