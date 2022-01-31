Kadir Danacıoğlu kickboksta Türkiye Şampiyonu oldu

Ordu'da gerçekleştirilen Kickboks Türkiye Şampiyonası’nda 91 kg üstü Gençler Full Contact kategorisinde yarışan Kadir Danacıoğlu, çıktığı 4 maçı da kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Kickboks Türkiye Şampiyonası 1927 Ocak tarihleri arasında Ordu’da yapıldı. Şampiyonada Kayseri’yi temsil eden sporculardan Kadir Danacıoğlu, 91 kg üstü Gençler Full Contact katagorisinde çıktığı 4 maçın tamamını kazanarak kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Kayseri'yi başarılı bir şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşayan şampiyon sporcu Kadir Danacıoğlu, "Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Rakiplerimin hepsi daha öncesinde milli takım forması giymiş tecrübeli sporculardı. Onlarla yarışmak benim için ayrı bir keyifti. Bu başarımda ailemin ve İbrahim Mortaş hocamın payı çok büyük" dedi.

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