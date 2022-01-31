Kayseri'de yoğun kar yağışı

Yasin DALKILIÇ-Öykü GENÇ/KAYSERİ,(DHA) KAYSERİ'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı merkez ve ilçelerde etkili oldu. Kırsalda çok sayıda mahalle yolu kar yağışı nedeniyle kapandı.
Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Vatandaşlar kar yağışı nedeniyle kaygan zeminde yürümekte zorlandı. Belediye ekipleri kaldırımlarda ve caddelerde temizlik çalışması yaptı. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, Erciyes Kayak Merkezinde ise kar kalınlığı yaklaşık 130 santimetre oldu. Kırsalda çok sayıda mahalle yolu kar yağışı nedeniyle kapandı. Ekiplerin yolları açma çalışmaları sürüyor.
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Öykü GENÇ
2022-01-31 11:54:03
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