Derebağ Şelalesi'nde 'kış' güzelliği Şelalenin bir kısmı döndü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Derebağ Şelalesi'nde yağan kar ile beraber güzel görüntüler ortaya çıktı.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Derebağ Şelalesi'nde kış güzelliği yaşanıyor. Özellikle bahar ayında coşan suyu ile doğa ve fotoğrafseverlerin ilgi odağı haline gelen şelalede, yağan karın oluşturduğu beyaz örtü ile güzel görüntüler ortaya çıktı.

Yahyalı ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Derebağ Şelalesi'nin bir kısmı da soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Donan şelalede ki buz sarkıtları, eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.