Başkan Büyükkılıç Organik Tarım Temel Eğitim Programı açılışına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Üretim Sizden, Destek Bizden’ sloganıyla başlatılan Organik Tarım Temel Eğitim programının açılışına katılarak, toprağı en iyi şekilde kullanmanın önemine vurgu yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’nın toplam 53 bin metrekare alanda 54 Adet Doğal Üretim Bahçesi’nde yeni dönemdeki organik tarım üreticisi kullanıcılarını belirlemek amacıyla Organik Tarım Temel Eğitim programı başladı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim programının açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada çiftçilere seslendi. Başkan Büyükkılıç, “Pandemi sürecini yaşadık, gerek organik tarım, gerekse hayvancılık gündemimize adeta oturdu, hepimiz için olmazsa olmaz oldu. Bir hekim, doktor gözüyle söylüyorum. Ayaklarımızın topraklara değmesi, ellerimizin toprakla buluşması ister istemez elektriklenmeyi en aza indirger, dolayısıyla o açıdan hepimizde bir huzur, rahatlama olur. Tabi ki üretince de hem bereket olur, hem de insanoğlunun doğasında olan bir ürün çıkarmak hepimiz için sevinç kaynağı olur” dedi.

Toprağı en iyi şekilde kullanmaya vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Organik bahçeler ile ilgili belediyemizin yaptığı çok önemli ve anlamlı bir çalışma var. Hem üretiyorsunuz, hem de kazanıyorsunuz. Sonuç itibariyle organik olarak beslenmek günün modası haline geldi, o yönden de kazanım elde ediyorsunuz” diye konuştu.

Büyükkılıç, her alanda çiftçileri desteklediklerinin altını çizerek, “3 yılda 41 milyon TL’lik destek sağladık. Aynı zamanda 11 tane traktör alıp, dağıttık, diğer mekanik alet desteği verdik. Tohum, saman, hayvan sulaması ile ilgili her türlü desteğimizi verdik. 450 ton yem bitkisi tohumu desteği verdik, bu sene talimatımızla 1000 tona çıksın dedik, 1100 tane koyun desteği verdik, bu sene de 3 bin olsun dedik. Amacımız hep bu projeleri daha yukarılara çekmek ve bir zenginlik sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Organik tarım eğitimi ile ilgili bilgiler paylaşan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’mızın toplam 53 bin m alanda 54 adet Doğal Üretim Bahçesi bulunmaktadır. Doğal Üretim Bahçelerimizi hem verimli hale getirmek, hem de sizlerle yapılan çalışmalar sonrasında 2021’de mevcut kardeşlerimizin içerisinde süresi tamamlandı, mevcutlara yine imtihan yapılacak, o imtihanda başarılı olunursa tekrar girme şansı olacak. 7 gün sürecek olan eğitim, değişik illerden gelecek öğretim üyeleri söz konusu, profesyonelce imtihanların yapılması söz konusudur. Bilerek bu işi yapan, üreten, hem bütçesine hem şehrimize kazanım sağlayan bir anlayış içerisinde 30 saat eğitim verilecek. Organik tarım ile ilgili tüm bilgileri sizlerle buluşturup, donatacaklar. Kimyasal ilaç kullanmadan, doğayı kirletmeden, erozyona fırsat vermeden, ‘nasıl bu işleri yaparız? Sorusunun çalışması yapılacak. Daha sonra sizlere sertifika verilecek ve bu sertifikalarla mevcut yerlerinizin tahsisi yapılacak.”

Eğitim programının hayırlı olmasını dileyen Büyükkılıç, “Tohum at, bitmezse toprak utansın diyen şairin dediği gibi sizler besmeleyi çekecek, bu çalışmaları yapacak, tohumlarınızı atacaksınız. Allah’ın izniyle onlar üretilecek ve şehrimize de ekonomik olarak girdisi olacak. Hayırlı, uğurlu olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eğitim alacak çiftçilere seslenerek, “Organik Bahçe’nin ilk kuruluşundan itibaren görev alma şansı buldum, böylece organik tarımla tanışma şansı buldum. Gerçekten karşımda kahramanlar ordusu görüyorum” diyerek organik tarımın önemine vurgu yaptı.

Proje kapsamında Kayseri’de çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, bahçe kullanıcılarını belirlemek üzere 70 kursiyere öğretim üyelerinin de yer aldığı eğitmenler tarafından toplam 30 saatlik eğitim verilecek. 7 gün sürecek eğitimin sonunda eğitim sürecinde yapılan sınavlarda başarı sıralamasına göre bahçe kullanımı verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.