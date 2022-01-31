Develi Belediyespor evinde hata yapmadı

Develi Belediyespor evinde oynadığı maçta Hatay Erzin Yeşilkentspor’u 30 mağlup etti.
Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor ligin 15.haftasında evinde oynadığı maçta Hatay Erzin Yeşilkentspor’u sert vermeden 30 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Salon: Develi Şehit Murat Kocatürk
Hakemler: İsmail Yıldırım xx, Ömer Acıcı xx
Develi Belediyespor: Murat Karakaya xxx, Gökhan Çatal xxx, Hasan Balcıoğlu xxx, Tarık Hepsen xxx, Anıl Tokat xxx, Selim Sultan Arıman xxx, Fatih Ürün xxx, Bünyamin Aslan xx, Alexandr Kovalev xxx, Fernando Pires xxx, Yusuf Erdem xxx, Berkan Eryüz xxx, Mertcan Akın xxx, Çağatay Durmuş xxx
Hatay Erzin Yeşilkentspor: Doğukan Kuyucu x, Ulaşcan Altay x, Fatih Murat Örnek x Ali Özgür x, Rıdvn Karataş x, Ahmet Palta x, Mehmet Komuç x, Barış Bıyıklı x, Emirhan Ulutaş x, Emre Mutlu x, Mahmut Elmasoğlu x, Kusay Arslan x, Ayhan Kürşat Temel x, Oğuzhan Altıntaş x
Setler:
1.Set: 2515
2.Set: 2521
3.Set: 2521
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.