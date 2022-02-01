Kayseri’de feci kaza, tır kağıt gibi ezildi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki tırın dorsesine çarpan tır kağıt gibi ezildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi Kuzey Çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 SEU 13 plakalı medikal malzeme taşıyan tır, trafik ışıklarında bekleyen 33 AJF 202 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 33 AJF 202 plakalı tır, önünde bekleyen 38 EB 506 plakalı kamyonete ve 38 LH 666 plakalı kamyona çarptı. Kazada 16 SEU 13 plakalı tırın sürücüsü yaralanırken, orta refüje savrulan tır da kağıt gibi ezildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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