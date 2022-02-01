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Başkan Çolakbayrakdar, “Biz, yolları açarız. güzellik ve bereket olan kar, yeter ki yağsın”

İHA

Başkan Çolakbayrakdar, “Biz, yolları açarız. güzellik ve bereket olan kar, yeter ki yağsın”

Kocasinan Belediyesi, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için teknolojik araç ve ekiple kar temizleme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Kar temizleme çalışmalarını takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, merkez ve kırsal mahalleleri dahil olmak üzere yollar, kaldırımlar ve parkların yürüyüş yollarını temizlemeye devam ettiklerini belirterek, “Özellikle parklarımızda çocuklarımızın kar topu oynayabilmeleri ve karın keyfini çıkarmaları için yoğun gayret sarf ediyoruz” dedi.

İlçe genelinde sürdürülen kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, işçilere kolaylıklar diledi. İnceleme sırasında esnaflarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, kar yağışının başladığı andan itibaren yoğun bir şekilde kar temizleme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için önceden bir dizi önlem aldıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kar yağmasıyla birlikte Kocasinan Belediyesi ekipleri, aralıksız çalışıyor. Hem teknolojik imkanları kullanıyoruz hem de kar kürekleriyle kar temizleme çalışması yürütüyoruz. Ana yollar, kaldırımlar, sokaklar, caddeler, ara yollar olmak üzere her alanda vatandaşımızın konforlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürüyebilmeleri ve sürücülerin daha güvenli bir şekilde seyredebilmeleri için gece gündüz demeden bütün ekiplerimiz çalışıyor. Fedakar ve özverili çalışan ekibimize kolaylıklar diliyorum. Karın yağmasını dört gözle bekliyor ve devam etmesini istiyoruz. Kar yardığı zaman bereketiyle beraber geliyor. Yeter ki kar, yağsın. Gerek şehir merkezimizde gerek kırsal mahallemizde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yollar başta olmak üzere kaldırımlar ile parkların yürüyüş yollarını temizliyoruz. Çünkü parklarımızda çocuklarımızın oynayabilmeleri için parkların içerisini fazla temizlemiyoruz. Büyüklerinin müsaade ettiği süre içerisinde yavrularımız karın keyfini çıkarsın ve kartopu oynasınlar diye gayret ediyoruz. Hemşehrilerimizin de karın keyfini çıkarmaları temennisiyle” ifadelerini kullandı.
Kaldırımların ve caddelerin temizlenmesinden memnuniyet duyan vatandaşlar da “Kar yağmasıyla birlikte kaldırım ve yollarımız temizleniyor. Gideceğimiz yerlere herhangi bir olumsuzluk yaşamadan daha sağlıklı bir şekilde gidiyoruz. Hizmetlerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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