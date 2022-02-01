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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kayseri Şeker Fabrikası Sosyal İşler ve İç Hizmetler Müdürü Adem Özbek son yolculuğuna uğurlandı.



Kayseri Şeker Fabrikası Sosyal İşler ve İç Hizmetleri Müdürü Adem Özbek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhum Özbek'in cenazesi, öğle namazına müteakip Kocasinan ilçesine bağlı Karakimse Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası yönetim kurulu üyeleri, vatandaşlar ve merhumun yakınları katıldı.

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