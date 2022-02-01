Karate sporcuları Adana'dan dereceler ile döndü

O ilde bir mahalle diken üstünde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da düzenlenen 4. Geleneksel Adana Kurtuluş Karate Kupasında Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Karate takımı 3 birincilik, 2 ikincilik, 5 üçüncülük ve 2 kupa kazanarak kürsüde Kayseri’nin adından söz ettirdi.



4. Geleneksel Adana Kurtuluş Karate Kupası 2830 Ocak 2022 tarihleri arasında Adana’da yapıldı. 14 ilden 38 kulüp ve 702 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, Kayseri 3 birincilik, 2 ikincilik, 5 üçüncülük ve 2 kupa kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyonadan derecelerle dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.