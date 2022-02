Özhaseki’den Türk Kızılay’a ziyaret

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türk Kızılay Kayseri Şubesi yeni Başkanı Cafer Beydilli’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, “Kızılay ailesi olarak biz şu an da buradayız hepimiz. Ben özellikle şunu da ifade etmek istiyorum, kan merkezi, toplum merkezi ve şubelerimiz olarak 3 tane şubemiz var. Onlarla birlikte hep beraber Kızılay ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz. Benimle birlikte çalışan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Güzel hizmetler yapılması için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyleyen Mehmet Özhaseki de, “ Bugün burada yeniden şekillenen yönetimi devralan Cafer bey ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlara hayırlı olsun demeye geldik. Kayserimizde onlarca yıldır faaliyet gösteren Cumhuriyetin en köklü kurumlarının başında gelenlerden birisi de Kızılay. Güzel hizmetler yapıyor ve yıllardır faaliyetleri zaten herkes tarafından takdir ediliyor. Buradaki arkadaşlarımızın her birisi fedakarlık için buradalar, vermek için buradalar. Bunun kıymetini bilmek lazım. Toplumda böyle insanlar her zaman bulunmuyor. Bir taraftan arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz. Allah utandırmasın diye de dua ediyoruz. Güzel hizmetler yapılmasını da Allah’tan niyaz ediyoruz. Biz de emirlerindeyiz. Onlar için yapılacak ne varsa yapmaya hazırız inşallah” ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da Özhaseki’ye ziyaretinde eşlik etti.

