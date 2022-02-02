Süper Amatör küme 11. hafta tamamlandı

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Kayseri Süper Amatör Küme’de 11. hafta maçları sonunda toplam 34 gol atıldı.



Kayseri Süper Amatör Küme 11. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 9 müsabaka sonunda toplam 34 gol atıldı. Hafta sonu oynanan 9 karşılaşma sonunda 1 maçta kazanan çıkmadı. En farklı galibiyeti Talas Anayurtspor’u 51 yenen Hacılar Erciyesspor elde etti. Süper Amatör Küme 11. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:

OSB Atletikspor 22 Başakpınar Belediyespor

Kayseri Gençlerbirliği 20 Buğdaylıspor

Kocasinan Şimşekspor 20 Tomarza Belediyespor

Kayserigücü 02 Kayseri Yolspor

Amarat Gençlikspor 20 Sanayi Esnafspor

Hacılar Erciyesspor 51 Talas Anayurtspor

Amarat Gençlikspor 30 Sanayi Esnafspor

Kocasinan Ülküspor 21 Özvatan Gençlikspor

Erciyes Esen Makina 32 Esentepespor

Kayseri Şekerspor 50 Gültepespor

Erciyes Reşadiye 30 Yavuzspor (Hükmen)

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