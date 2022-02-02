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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Amatör küme 11. hafta tamamlandı

İHA

Kayseri Süper Amatör Küme'de 11. hafta maçları sonunda toplam 34 gol atıldı.

Süper Amatör küme 11. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme’de 11. hafta maçları sonunda toplam 34 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 11. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 9 müsabaka sonunda toplam 34 gol atıldı. Hafta sonu oynanan 9 karşılaşma sonunda 1 maçta kazanan çıkmadı. En farklı galibiyeti Talas Anayurtspor’u 51 yenen Hacılar Erciyesspor elde etti. Süper Amatör Küme 11. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:
OSB Atletikspor 22 Başakpınar Belediyespor
Kayseri Gençlerbirliği 20 Buğdaylıspor
Kocasinan Şimşekspor 20 Tomarza Belediyespor
Kayserigücü 02 Kayseri Yolspor
Amarat Gençlikspor 20 Sanayi Esnafspor
Hacılar Erciyesspor 51 Talas Anayurtspor
Amarat Gençlikspor 30 Sanayi Esnafspor
Kocasinan Ülküspor 21 Özvatan Gençlikspor
Erciyes Esen Makina 32 Esentepespor
Kayseri Şekerspor 50 Gültepespor
Erciyes Reşadiye 30 Yavuzspor (Hükmen)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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