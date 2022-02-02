Kayserigücü ilk mağlubiyetini aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserigücü ilk mağlubiyetini aldı

İHA

Kayserigücü ilk mağlubiyetini aldı

Kayserigücü Futbol Kulübü, ligin 11. haftasında Kayseri Yolspor’a 20 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayserigücü ilk kez kaybetti. Sarı siyahlılar, Argıncık Stadı’nda oynadığı maçta rakibi Kayseri Yolspor’a 20 mağlup oldu. Bu sezon ligde ilk mağlubiyetini alan Kayserigücü 24 puanda kaldı.
Geride kalan 11 hafta sonunda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kayserigücü, 24 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Sarı siyahlılar ligin 12.haftasında Esentepespor ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Annesini bıçakla alıkoyan genci ekipler ikna etti
YEREL HABERLER Annesini bıçakla alıkoyan genci ekipler ikna etti
Annesini bıçakla alıkoyan genci ekipler ikna etti
YEREL HABERLER Annesini bıçakla alıkoyan genci ekipler ikna etti
Kayseri'de, Roma ve Bizans dönemine ait 618 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de, Roma ve Bizans dönemine ait 618 parça ...
Kayseri'de, Roma ve Bizans dönemine ait 618 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de, Roma ve Bizans dönemine ait 618 parça ...
Kayseri'de, Roma ve Bizans dönemine ait 618 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de, Roma ve Bizans dönemine ait 618 parça ...
Kayseri'de sinir krizi geçiren şahıs annesini rehin aldı
YEREL HABERLER Kayseri'de sinir krizi geçiren şahıs annesini rehin ...
Polis tarihi eser kaçakçılarına geçit vermiyor Kayseri’de tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Polis tarihi eser kaçakçılarına geçit ...
Özhaseki’den Türk Kızılay’a ziyaret
YEREL HABERLER Özhaseki’den Türk Kızılay’a ziyaret
Hikmet Karaman: Rövanşı almak istiyoruz
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: Rövanşı almak istiyoruz
Kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı
YEREL HABERLER Kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı
Kick Boks Türkiye Şampiyonu’ndan Başkan Öztürk’e ziyaret
YEREL HABERLER Kick Boks Türkiye Şampiyonu’ndan Başkan Öztürk’e ...
Karate sporcuları Adana'dan dereceler ile döndü
YEREL HABERLER Karate sporcuları Adana'dan dereceler ile döndü
FETÖ hükümlüsü 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ hükümlüsü 2 kişi yakalandı
Adem Özbek son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Adem Özbek son yolculuğuna uğurlandı
Karaman: "Hatayspor maçı ile yeni bir seriye ihtiyacımız var"
YEREL HABERLER Karaman: "Hatayspor maçı ile yeni bir seriye ...
Bünyan'da karla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Bünyan'da karla mücadele sürüyor
Heyelan sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Heyelan sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı
Kayseri’ye fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Kayseri’ye fırtına uyarısı
Başkan Palancıoğlu: “Kandiller kardeşlik duygularını arttıran gecelerdir”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “Kandiller kardeşlik duygularını ...
Büyükşehir Kütüphaneleri yarıyıl tatilinde doldu taştı
YEREL HABERLER Büyükşehir Kütüphaneleri yarıyıl tatilinde doldu ...
Türkiye Şampiyonu Yahyalı’da
YEREL HABERLER Türkiye Şampiyonu Yahyalı’da
Büyükşehir Belediye Genel Sekreterinin adını kullanarak dolandırıcılık yapan sanığa 3 yıl hapis
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Genel Sekreterinin adını ...
Amatörlerde test zorunluluğu kalktı
YEREL HABERLER Amatörlerde test zorunluluğu kalktı
Hayvanları telef olmaktan kurtarılan çiftçi, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti
YEREL HABERLER Hayvanları telef olmaktan kurtarılan çiftçi, Başkan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.