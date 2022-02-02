Kayserigücü ilk mağlubiyetini aldı

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Kayserigücü Futbol Kulübü, ligin 11. haftasında Kayseri Yolspor’a 20 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini aldı.



Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayserigücü ilk kez kaybetti. Sarı siyahlılar, Argıncık Stadı’nda oynadığı maçta rakibi Kayseri Yolspor’a 20 mağlup oldu. Bu sezon ligde ilk mağlubiyetini alan Kayserigücü 24 puanda kaldı.

Geride kalan 11 hafta sonunda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kayserigücü, 24 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Sarı siyahlılar ligin 12.haftasında Esentepespor ile karşı karşıya gelecek.

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