Kayserispor-Hatayspor maçı biletleri satışta

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Yukatel Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanacak Süper Lig maçının biletleri satışa çıkarıldı. Biletler 10 TL ila 40 TL arasında değişiyor.



Süper Lig'in 24.haftasında Kadir Has Stadında oynanacak olan Yukatel KayserisporHatayspor maçının bilet fiyatları belirlendi ve biletler satıya sunuldu. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada biletlerin fiyatlarının 10 ila 40 TL arasında değiştiği vurgulandı. Passolig tarafından satışa sunulan KayserisporHatayspor maçı bilet fiyatları ise şu şekilde:

Güney alt tirübün bileti: 10 TL,

Kuzey üst tribün bileti: 10 TL,

Kuzey alt tribün bileti: 10 TL,

Doğu üst tribün bileti: 15 TL,

Doğu alt tribün bileti: 20 TL,

Batı alt tribün bileti: 30 TL,

Batı balkon tribün bileti 40 TL

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