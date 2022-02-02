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Başkan Büyükkılıç: “Regaib, sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olsun”

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Regaib Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kandillerimizin ilki olan Regâib Kandil'imizin maddî ve manevî sıkıntılarımızdan kurtuluşumuz için vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç: “Regaib, sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olsun”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Regaib Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Kandillerimizin ilki olan Regâib Kandil’imizin maddî ve manevî sıkıntılarımızdan kurtuluşumuz için vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Regaib Kandili mesajında, “Üç ayların başlangıcı ve mübarek Ramazan ayının habercisi olan Regaib Kandil’ini tebrik ediyorum. Bu mübarek günde başta şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere tüm Müslümanlara Cenabı Allah’tan birlik, beraberlik lütfetmesini temenni ediyorum” dedi.
Başkan Büyükkılıç mesajını şöyle sürdürdü:
“Bu yıl da şükürler olsun Ramazan’ın habercisi olan Regaib Kandil’imize ulaştık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Allah hepimize Ramazan ayına ulaşmayı ve ihya etmeyi nasip etsin. Bu müstesna zaman diliminin kıymetini bilerek, Bağışlanmamız için bir fırsat olarak istiğfar, salavâtı şerîfe, namaz, Kur’ânı Kerîm okumak ve sadaka vermek gibi adımlarla ihyâ etmemiz gereken kandillerimizin ilki olan Regâib kandilimizin maddî ve manevî sıkıntılarımızdan kurtuluşumuz için vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum. Ramazan’ın habercisi olan Regaib ile kendimizi hazırlayalım, Ramazan’a eli boş gitmeyelim. Dolu dolu geçireceğimiz bir Regaib ve sonrasında ise üç aylar ile birlikte nihayetinde Ramazan bizleri beklemektedir. Yüce Allah’tan umduklarımıza bizi kavuşturmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek üç ayların ve Regaib gecesinin milletimize ve tüm İslam Âlemi'ne hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Cenâbı Hak, Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kılsın ve bizi Ramazan’a kavuştursun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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