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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan, kentsel dönüşümle ayrıcalıklı yaşam sunuyor

İHA

Kocasinan, kentsel dönüşümle ayrıcalıklı yaşam sunuyor

Kocasinan Belediyesi’nin yürüttüğü Kentsel Dönüşüm Projeleriyle Kocasinan, yeniden imar ediliyor. Kentsel dönüşüm ile tarihe geçecek projeleri hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2022 yılının dönüşüm yılı olacağını belirterek, Türkiye’de büyük ölçekte kendi imkanlarıyla dönüşüm yapan öncü belediye olduklarını söyledi.

Daha modern yapıların inşasıyla ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi Kayseri’de kentsel dönüşüm projelerini, sosyal odaklı olarak en kapsamlı şekilde başarı ile hayata geçiriyoruz” dedi.
Kocasinan belediyesi olarak farklı bölgelerde kentsel dönüşüm projelerini yürüttüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kentsel dönüşümle yaşam alanı ve yeni bir şehir kuruyoruz. Olmazsa olmazımız olan kentsel dönüşüme ve kentsel yenilemeye büyük önem veriyoruz. Kentsel dönüşümle sosyal bir dönüşüm yaparak, imarsız yapıların içerisinde okulu, çevre şartları, parkları ve sosyal donatıları olmayan bölgeleri daha yaşanabilir bir konuma getiriyoruz. Bu doğrultuda 2020 yılında teslim edilen konut sayısı 825’ iken, 2021 yılında ise 764 adettir. Türkiye’de ilçe belediyeler ölçeğinde kendi imkanlarıyla kentsel dönüşüm yapan tek belediyeyiz. Kentsel Dönüşüm kapsamında kanuni olarak belediyelerin önünü açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Kayseri’yi iyi tanıyan, ihtiyaçlarını iyi bilen birisi olarak yapılan dönüşüm çalışmaların her birinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özhaseki’nin destekleri ve katkıları var. Bundan dolayı Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ ye şükranlarımı sunuyorum. Özellikle kentsel Dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşüm anlamı taşımaktadır. Dönüşüm alanlarından Ahievran Mahallemizde 215 adet ruhsatsız yapı, vatandaşlarımızın rızasıyla yıkıldı ve mahallemizde yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Sürecin hızlı işlediği Ziyagökalp Mahallemizde ise anahtar teslimi devam ediyor. Seyrani, Yunusemre ve Uğurevler bölgesinde bir yandan yeni konutlar inşa ederken diğer yandan ise anahtarlar teslim ediyoruz. Argıncık, Yeşil Mahalle, Boztepe, Sancaktepe ve Oruçreis gibi mahallerimizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğini alabilmek için yoğun gayret ediyoruz ve Oruçreis Mahallemizde bakanlığımız tarafından başlanan 572 konutluk bir dönüşüm yapılıyor ve önümüzdeki günlerde kura çekimi gerçekleştirilecek” ifadelerine yer verdi.
Kentsel yenilemenin sosyal odaklı olması gerektiğini her defasında vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kentsel dönüşüm çalışmalar bir yandan devam ederken diğer yandan da yeni alanları kentsel dönüşüm içerisine alabilmek için teknik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde imarsız yapılaşması olan, yenilenmeye ihtiyacı olan her mahallemiz zaman içerisinde kentsel dönüşüm çalışmaları ile yenilenip değiştirmek için yoğun bir çabamız var” diyerek sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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