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AVM’nin yürüyen merdiveninde annesinin kucağından düşen 3 aylık bebek hayatını kaybetti Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: “AVM’ler insanların güvenliğini sağlamakla sorumludur”

İHA

AVM’nin yürüyen merdiveninde annesinin kucağından düşen 3 aylık bebek hayatını kaybetti Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: “AVM’ler insanların güvenliğini sağlamakla sorumludur”

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bit AVM'de yürüyen merdivende annesinin kucağından düşen 3 aylık çocuk hayatını kaybederken, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “AVM’ler insanların güvenliğini sağlamakla sorumludur” dedi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan bir AVM'de 3 gün önce meydana gelen olayda, kucağındaki bebeğiyle yürüyen merdivenden yukarı çıkan kadın, kucağındaki 3 aylık bebeğini elinden düşürdü. Yürüyen merdivenden zemin kata düşen T.B., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"AVM’ler insanların güvenliğini sağlamakla sorumludur"
Yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmur Şahin, AVM'lerin insanların güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğunu kaydederek, "Biz biliyoruz ki Türkiye’de insan hayatına verilen çok ciddi bir değer yok. Bunu biz Alışveriş Merkezilerinde (AVM) daha rahat görebiliyoruz. Buzların sarkması, buzlanabilecek alanların mermer yapılması ve hatta meyilli yapılması gibi durumlar bunu net bir şekilde gösteriyor. AVM’lerin insanların güvenliğini sağlamakla ilgili sorumlu olduğunun bilincinde olmalıyız. O zorunluluğu onların sağlaması lazım. Mesela bebek arabaları ile ilgili bütün yürüyen merdivenlerin önünde engel, bariyer var. Bebek arabası ile geçemezsiniz diyorlar. Asansör var onunla geçin diyorlar. Şimdi bunu düşünen AVM kucağında bebek olan bir anneyi de kesinlikle asansöre yönlendirmelidir. Çünkü o yürüyen merdivenlerde tek kişi bile kendi başına zor yürüyorken, bir de kucağında bebekle orada kendisini kontrol etmesini bekleyemeyiz. Kapıda güvenliklerle herkese ahkam kesileceğine bu tarz önlemlerin alınması lazım. Bir kere bir AVM’de asansör şart. O tarz insanların asansöre yönlendirilmesi, uyarıların olması lazım hatta sadece yazılı değil sözlü uyarıların olması lazım. Zaten güvenlikler orada dolaşıyor. Kucağında bebeği olan bir anne varsa o zaman ona, ‘sakın merdivenler kullanmayın sizin için tehlikelidir. Lütfen asansörümüzü kullanın, size öncelik var’ denmesi lazım. Bu durum, Türkiye’de yargıya düşen bir yük, burada güzel bir karar verilmesi lazım. Burada ciddi manada yüklü bir tazminat çıkması lazım. Bu olay bir insanın hayatına mal oldu” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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