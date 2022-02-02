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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Öztürk heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu

İHA

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kapuzbaşı yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Başkan Öztürk heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kapuzbaşı yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinde Kapuzbaşı yolu Değirmen Ocağı mevkiinde yoğun yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda dağdan kopan kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı. Bölgeye kısa sürede intikal eden belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde yol tekrar ulaşıma açıldı.
Bölgede incelemeler yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Bu yıl çok bereketli bir kış geçiriyoruz. Bölge bol miktar yağış aldı. Tabi yağışların çok olması heyelan tehlikesini de beraberinde getirdi. Burada dün kayaların yola uçması neticesinde yol ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ve belediyemiz ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde yol ulaşıma tekrar açıldı. Ekiplerimiz bölgede gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcıyorlar. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kırsal Hizmetlerden Sorumlu Genel Sekreter yardımcımıza, Kırsal Hizmetler Daire Başkanımıza ve belediyemiz personellerine yürekten teşekkür ediyorum. Bölgeye gelen misafirlerimizin güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için buraya bir dokunuşumuzun olması lazım. İnşallah, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte el ele vererek buradaki sıkıntıları gidereceğiz. Yolu kullanan vatandaşlarımızın çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bahar aylarında bölgede çalışmalar yapıp, yolu yaz sezonuna hazır hale getireceğiz” diye konuştu.

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