Kayseri Basketbol'da 6 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da 6 sporcunun koronavirüs testinin pozitif çıktı. Takımın 5 Şubat'ta oynayacağı Gesibe Aydın GSK maçı 23 Şubat'a ertelendi.

Sezonun 20'nci haftasında Bellona Kayseri Basketbol'un Nesibe Aydın GSK ile karşılaşacağı müsabaka ev sahibi takımdaki 6 sporcunun koronavirüse yakalanması nedeniyle ertelendi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda artan Kovid-19 vakaları sebebiyle 5 Şubat'ta evimizde oynayacağımız Nesibe Aydın müsabakası, 23 Şubat'a ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-02-02 18:06:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.