Kayseri Basketbol'da 6 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da 6 sporcunun koronavirüs testinin pozitif çıktı. Takımın 5 Şubat'ta oynayacağı Gesibe Aydın GSK maçı 23 Şubat'a ertelendi.
Sezonun 20'nci haftasında Bellona Kayseri Basketbol'un Nesibe Aydın GSK ile karşılaşacağı müsabaka ev sahibi takımdaki 6 sporcunun koronavirüse yakalanması nedeniyle ertelendi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda artan Kovid-19 vakaları sebebiyle 5 Şubat'ta evimizde oynayacağımız Nesibe Aydın müsabakası, 23 Şubat'a ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-02-02 18:06:44
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