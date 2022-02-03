Kayseri Süper Amatör Küme’de 12. hafta programı belli oldu

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Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 12.hafta maç programı belli oldu. Futbol İl Temsilciliği yeni maç programını yayınladı.



Kayseri Süper Amatör Küme’de heyecan devam ediyor Kayseri Futbol İl temsilciliği yayınladığı maç programı sonrası 1 maç Cumartesi, 8 maç ise Pazar günü oynanacak. Kayseri Gençlerbirliği ise Kayseri Yavuzspor’un ligden çekilmesi nedeniyle bu haftayı maç yapmadan hükmen galibiyetle kapatacak. İşte haftanın programı şu şekilde;

5 Şubat Cumartesi Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

15.00 OSB AtletiksporHacılar Erciyesspor

6 Şubat Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

11.00 Kocasinan ÜlküsporAmarat Gençlikspor

13.00 BuğdaylısporTomarza Belediyespor

15.00 EsentepsporKayserigücü FK

6 Şubat Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

11.00 Talas AnayurtsporGültepespor

13.00 Kayseri YolsporErciyes Reşadiye Gençlispor

15.00 Kayseri ŞekersporÖzvatan Gençlikspor

6 Şubat Pazar Vali Muammer Güler Stadı

15.00 Kocasinan ŞimşeksporErciyes Esen Makine

6 Şubat Pazar Başakpınar Stadı

13.00 Başakpınar BelediyesporSanayi Esnafpor

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