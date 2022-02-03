BAE Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri: “Kayseri’deki görüşmelerimizden iki ülke adına da çok umutluyum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BAE Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri: “Kayseri’deki görüşmelerimizden iki ülke adına da çok umutluyum”

İHA

BAE Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri: “Kayseri’deki görüşmelerimizden iki ülke adına da çok umutluyum”

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Anadolu Ekonomi Diplomasisi Toplantısı’nda yaptığı açıklamasında “Kayseri’deki görüşmelerimizden iki ülke adına da çok umutluyum” dedi.
Düzenlenen toplantıya BAE Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, protokol üyeleri ve iş adamları katıldı.

Pandeminin getirdiği ekonomik sıkıntılardan kurtulmanın yolunun birlikte hareket etmek olduğunu söyleyen MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, “Büyükelçimize Anadolu Ekonomi Diplomasisi Toplantısına katıldığı için teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinden geçen dünyamızda, salgın hastalığın oluşturduğu ekonomik daralma ve beraberinde gelen tedarik süreci aksaklıklarının yansımalarını hep birlikte yaşamaktayız. Bu süreci ülkelerimizin tek başına aşmasının güç olacağının hepimiz farkındayız. Bu durumu dünyada büyüklüğü ne olursa olsun tüm ekonomilerin rahat bir şekilde atlatamayacağı da aşikardır. Bu konumdan çıkışın en önemli yolu birlikte hareket etmek, inanarak, saygı duyarak yeni başlangıçlara yelken açmaktan geçmektedir. Bunları sağlamanın öncelikle iş dünyasının temsilcileri olarak bizlere düştüğünü de belirtmek istiyorum. Yeni günlere birlikte adım atma zamanı ile beraber, bu birlikteliğin, şehrimize yapılan ziyaretin 2 ülke arasında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş da, “Sayın büyükelçimizden özellikle Kayseri’ye önem vermesini rica ediyorum. Kayseri Türkiye ticaretinin ve sanayisinin gerçekten önemli dönemeçlerinden biridir. Özellikle mobilya sektöründe ve bunun yanında dayanıklı tüketim mamulleri dediğimiz metal sektöründe kendisini ciddi anlamda dünyada kabul ettirmiştir. Türkiye ihracatında Almanya bir numaradır, Kayseri ihracatında Amerika bir numaradır. Normalde Türkiye şu anda Amerika’ya doğru hareket etmek istiyor ve Kayseri buna çok önem veriyor. Kayseri birçok şehrin çok daha önünde karşılar ve kabul eder. Önemli bir sanayi şehrimizdir. İnşallah yapılabilecek iş birliktelikleri ile güzel noktalara geleceğimizi tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından iki ülkenin iş adamları adına umutlu olduğunu söyleyen Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ise, “MÜSİAD’da bulunan bütün arkadaşlara bu toplantıyı hazırladıkları ve emekleri için teşekkür ediyorum. MÜSİAD’ın çok verimli bir dernek olduğunu biliyoruz. Bugün de bizim için önemli bir dernek olduğunu düşündüğümüz için geldik bu toplantıya. Çok mutluyuz, inşallah güzel bir çalışma göreceğiz ve yapacağız Kayseri’de ve Türkiye’de. Bugün şehrinizi ve sanayilerinizi görmeyi istiyoruz. Bizim amacımız iki ülkenin arasındaki ilişkiyi arttırmak ve güzel hale getirmek. Diğer amacımız da Türkiye’deki ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki iş adamları ile güzel bir ilişki kurmak. Kayseri’deki arkadaşlara da bu davet için çok teşekkür ediyorum. Uzun konuşmayacağım ama bu görüşmelerden çok umutluyum. Beraber güzel işler yapacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski eşini 25 kez bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Eski eşini 25 kez bıçaklayarak öldüren sanığa ...
Türk futbolunda skandal olay Futbolda menajer skandalı
YEREL HABERLER Türk futbolunda skandal olay Futbolda menajer ...
Mimarlar Odası yönetiminden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
YEREL HABERLER Mimarlar Odası yönetiminden Başkan Büyükkılıç'a ...
Büyüksimitci, “Mimarsinan OSB bizim gözbebeğimiz”
YEREL HABERLER Büyüksimitci, “Mimarsinan OSB bizim gözbebeğimiz”
Büyükşehir'den en ücra bölgelerde bile karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Büyükşehir'den en ücra bölgelerde bile karla mücadele ...
Başkan Öztürk’ten Regaib Kandili kutlama mesajı
YEREL HABERLER Başkan Öztürk’ten Regaib Kandili kutlama mesajı
OSB Teknik Koleji lideri ağırlayacak
YEREL HABERLER OSB Teknik Koleji lideri ağırlayacak
Develi Belediyespor Şanlıurfa deplasmanında
YEREL HABERLER Develi Belediyespor Şanlıurfa deplasmanında
Kayseri Süper Amatör Küme’de 12. hafta programı belli oldu
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme’de 12. hafta programı belli ...
Kayseri Basketbol'da 6 sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Kayseri Basketbol'da 6 sporcunun koronavirüs testi ...
Develi Belediyesi Ve Üsküdar Belediyesi, Kardeş Şehir Protokolünü imzaladı
YEREL HABERLER Develi Belediyesi Ve Üsküdar Belediyesi, Kardeş Şehir ...
Bellona Kayseri Basketbol'a korona virüs engeli
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol'a korona virüs engeli
Meteoroloji'den 'çığ' ve 'gizli buzlanma' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den 'çığ' ve 'gizli buzlanma' uyarısı
Başkan Palancıoğlu: “Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “Birlik ve beraberliğimizi ...
Başkan Palancıoğlu’ndan çiftlere çifte sürpriz
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu’ndan çiftlere çifte sürpriz
Kayseri’de ‘Dünya Sulak Alanlar Günü’ kutlandı
YEREL HABERLER Kayseri’de ‘Dünya Sulak Alanlar Günü’ kutlandı
Başkan Öztürk heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Öztürk heyelan bölgesinde incelemelerde ...
Gülsoy’dan Kayseri OSB’ye ziyaret
YEREL HABERLER Gülsoy’dan Kayseri OSB’ye ziyaret
Başkan Palancıoğlu’ndan Başkan İmamoğlu’na ziyaret Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: “Sanayicimize teşekkür borçluyuz”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu’ndan Başkan İmamoğlu’na ...
Talas’ta şeffaf odaya yoğun ilgi
YEREL HABERLER Talas’ta şeffaf odaya yoğun ilgi
AVM’nin yürüyen merdiveninde annesinin kucağından düşen 3 aylık bebek hayatını kaybetti Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: “AVM’ler insanların güvenliğini sağlamakla sorumludur”
YEREL HABERLER AVM’nin yürüyen merdiveninde annesinin kucağından ...
Kayseri, Medeniyetler Korosu’nu ağırlayacak
YEREL HABERLER Kayseri, Medeniyetler Korosu’nu ağırlayacak
Kayseri Şeker’de pancar bedeli ödemeleri başladı
YEREL HABERLER Kayseri Şeker’de pancar bedeli ödemeleri başladı
Karlı yollar sağlıkçıları durduramadı
YEREL HABERLER Karlı yollar sağlıkçıları durduramadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.