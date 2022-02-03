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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çolakbayrakdar: “Tarihi değerlere değer katıyoruz”

İHA

Başkan Çolakbayrakdar: “Tarihi değerlere değer katıyoruz”

Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı projelerle şehrin kimliğine bağlı kalarak, tarihi ve kültürel değerlerine değer katması dikkat çekiyor. Tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üzerlerine düşen her türlü gayreti gösterdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçenin çehresini değiştirdiğimiz kentsel dönüşümün bir başka boyutu olan tarihi yapılara sahip çıktıklarını ve daha işlevsel hale getirdiklerini söyledi.
Köklü tarihiyle ‘Makarrı Ulema’ şehri olarak da bilinen Kayseri’nin yeni yüzünü her şeyiyle geleceğe daha iyi hazırlandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Anadolu’nun en büyük ticaret güzergahı İpek Yolu’nun geçtiği Kayseri, binlerce yıl sanayi ve ticaret şehri olarak bilinmektedir. Özellikle Dünya’nın ilk Tıp Merkezi Gevher Nesibe Şifahanesi ve Tıp Medresesi, KanişKarum, Selçuklu Uygarlığı ile Kent ve Mimar Sinan Müzesi gibi Anadolu’nun köklü mirasını yansıtan eserler Kocasinan sınırları içerisindedir. Ayrıca bölgemizin sınırları içerisinde havalimanı, otogar ve tren garı ile de ulaşımın kalbi ve şehrin giriş kapısı konumundayız. Dünyaya böylesi bir medeniyeti dağıtan, bununla birlikte birçok tabii güzelliği ve kültürel zenginliği içinde barındıran Kocasinan’ımızın; tarihine, kültürüne, sanatına ve tüm değerlerine sahip çıkıyoruz. Çünkü biliyoruz ki; geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Kültürüne, değerlerine sahip çıkmayan şehirler zamanı aşamaz” ifadelerine yer verdi.
Kültürel mirasları koruyup, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çok yönlü çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Bunlardan biri olan ve Cumhuriyet dönemine ait olan General Emir İlköğretim Okulunu restorasyon çalışmalarının nihayetinde; 4 yıldır General Emir Havacılık ve Uzay bilimleri Teknoloji Merkezi olarak gençlerimize hizmet vermektedir. Ayrıca Hıdırellez olarak bilinen Hızır İlyas Köşkü'nü restore ettik ve günümüze kazandırdık. Yakın zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız ve ‘Gök Gözlem Evi’ haline dönüştüreceğimiz yapıyla astronomi ve uzay bilimi alanında bilgi donanımı olarak dünya ile rekabet edebilecek düzeyde gençler yetiştireceğiz. Tarihi yapı olan Güneşli Jandarma Konağını da yıllar öncesinde olduğu gibi yaptığımız çalışmalarla aslına uygun şekilde Jandarma Karakol Binası olarak hizmet vermeye başladı. Özellikle belirtmek istiyorum ki; bir yandan yenilikçi belediye anlayışıyla kentsel dönüşüm yaparak, Kocasinan’ın yaşam kalitesini yükseltirken diğer yandan da tarihi yapılara sahip çıkarak geleceğe aktarıyoruz ve tarihi değerlere değer katıyoruz” diye konuştu.
Birçok tabiat güzellikleri ve kültürel zenginliklerini içinde barındıran Kocasinan’ı; kültür, sanat, bilim, turizm, eğitim, spor, sosyal, sağlık alanlarında merkez yapmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ilçe bırakmak için emin adımlarla yürüdüklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Hayata geçirdiğimiz ve maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu Marina, hemşerilerime sahil kenti imkanı sunuyor. Doğa yürüyüşü, tekne turu, bungalov evler ve piknik alanlarıyla vatandaşların akınına uğrayan Kuşçu Marina, yaptığımız hizmetlerle turizmin merkezlerinden biri olmaya emin adımlarla ilerliyor. Ayrıca vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yeşil bitki örtüsü, billur gibi akan ırmak suyunun bir arada olduğu ve Kayseri'nin sosyal yaşantısına renk katan Barsama Mesire Alanı da şehrin gözdesi oldu. Kayseri’de yine bir ilki gerçekleştirerek, biyolojik göletin de bulunduğu yeni bir sosyal yaşam alanı inşa edip, hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Bayramhacı Mahalle’mizde kendine özgü Jeotermal kaynak var. Termal açısından zengin olan mahallemiz, peri bacaları ve deniz görüntüsüyle de turistlerin dikkatini çekmektedir. Bizim bu bölgeyi, Nevşehir ile entegre edebilmek için turizm planlamalarıyla ilgili çalışmalarımızı başlattık ve planlama çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. İnsan odaklı hizmetler yapıldığı zaman hemşerilerimiz tarafından ciddi manada karşılık görüyor. Bu durum bizi daha da mutlu ediyor” şeklinde konuştu.
Birçok alanda zenginlikleri olan kadim şehir olarak her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Özellikle belirtmek istiyorum ki; projelerimizle Kayseri’nin turist potansiyelini artırarak, Kocasinan’ı yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getireceğiz. Şeyh Edebali’nin söylediği gibi ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışından ‘Halka hizmeti Hakka hizmet’ olarak gören belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Projelerimizle hem Kayseri’ye hem de ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz. ‘Güçlü ve Büyük Türkiye’ için ‘Yeni Kayseri’yi Kocasinan’da kurmak için her alanda yatırımlarımızı ve projelerimizi artırarak çalışmaya devam edeceğiz. Önemli olan Kayseri'nin, Kocasinan’ın gelişmesidir, her şey Kayseri ve Türkiye için diyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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