Thiam'ın gelişi ertelendi

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Yukatel Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam'ın Kayseri'ye gelişi ertelendi.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele veren Senegal milli takım forması giyen Mame Baba Thiam'ın Kayseri'ye gelişi ertelendi. Senegal milli takımının turnuvada yarı finalde Burkina Faso takımını 31 mağlup etmesi ve finale yükselmesi neticesinde Thiam'ın Kayseri'ye gelişi ertelendi. 6 Şubat'ta oynanacak final maçı sonrasında Mame Thiam, Kayseri'ye gelerek takıma katılabilecek.

Yarı final maçında kadroda yer almasına rağmen forma giyemeyen Mame Thiam, maç sonrasında takım arkadaşları ile sevincini paylaşırken Regaip Kandili münasebetiyle de sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden kutlama yayınladı.

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