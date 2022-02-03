Kayserispor ile Hatayspor 4. kez karşılaşıyor

Yukatel Kayserispor ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde dördüncü kez karşılaşacak.

Yukatel Kayserispor ile Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında Kayseri Kadir Has Stadında karşılaşacak. İki ekip Süper Lig tarihinde daha önce 3 kez karşılaştı. Ligin ilk yarısında Hatay’da oynanan karşılaşmayı Hatayspor 21’lık sonuçla kazanmıştı. Yukatel Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanan maçlarda 8 gol atıldı.

Yukatel Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanan 3 maçta alınan sonuçlar ise şu şekilde:

2020/2021 KayserisporHatayspor 01

2020/2021 HataysporKayserispor 13

2021/2022 HataysporKayserispor 21

Yarı Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak olan müsabaka saat 20.00’de başlayacak.

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