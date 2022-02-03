BAE Ankara Büyükelçisi’nden Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Büyükelçi Dhaheri, Başkan Büyükkılıç’a “Bizim için çok değerlisiniz” derken, Başkan Büyükkılıç da Kayseri’nin turizm açısından önemli bir bölge olduğunu belirtti.

Kayseri’ye ilk defa gelen Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ve beraberindeki heyeti, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık giriş kapısında çiçeklerle karşıladı.

Büyükelçi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Giriş Salonu’nda ‘Hüner ve Eser, KAYMEK Yarıyıl Sanat Sergisi’ni gezdi. Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi Dhaheri’ye KAYMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan, hüsni hat, çini, tezhip, minyatür, rölyef, gümüş takı işlemeciliği, cam ve ahşap boyama, dekoratif tablo yapımı gibi birçok farklı el sanatı tekniği kullanılarak hazırlanmış el emeği göz nuru ‘Hüner ve Eser, KAYMEK Yarıyıl Sanat Sergisi’ni gezdirerek, bilgiler verdi. Sergi gezisi sırasında Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi’ye kursiyerlerin yaptığı bir tablo ile kravat hediye etti.

Sergi gezisinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ve beraberindeki heyet ile başkanlık makamına geçti.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, Kayseri’nin 1.5 milyon nüfusa sahip, 16 ilçesi ile Anadolu’da önemli bir merkez olduğunu belirterek, “Kayseri, Endüstrinin ve ticaretin merkezi olarak 6 bin yıllık geçmişiyle bilinir. Çevresindeki yaklaşık 10 il ile iç içe, bir cazibe merkezidir” dedi.

Kayseri’nin 180 civarında ülkeye ihracat yapan, son süreçte açıklanan rakamlarla 3 milyar 600 milyon dolarlık bir ihracatı olan önemli bir şehir olduğunun altını çizen Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Selçuklu, Osmanlı başta olmak üzere değişik medeniyetlere ev sahipliği yapma zenginliğini ve kucaklama kültürünü yaşamaktayız. Erciyes gibi bir değerimizi bereket vesilesi ve Orta Anadolu’da bir sembol olarak yaklaşık 4 bin metre yüksekliğinde Cenabı Allah’ın vergisi bir nimetimiz de söz konusudur. Diğer doğal güzelliklerimizle birlikte Kayseri sadece ticaret ve endüstri ile değil turizm açısından da ülkemiz bağlamında, gastronomi kültürünü de ekleyerek çok önemli bir turizm destinasyon alanı olmaya başlamıştır. Ulaşım açısından da standardı yüksek bir altyapıya ve şehirlerarası bağlantılara sahip olan önemli bir merkezdir. Yayla turizmi ve Yüksek İrtifa Merkezi kazanımlarını da eklemek suretiyle Erciyes’imizden 12 aya yayacak şekilde yararlanma yönündeki projelerimizi de sürekli geliştirmekteyiz.”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de misafirperverliğin en güzel örneklerinin sergilendiğini vurgulayarak, “Müslüman, Türk ahlakına yakışan, geçmişte bizim Ahi Evran kültürü ile yetişen iş adamlarımızın yaklaşımlarıyla adeta ülkemiz açısından önem arz eden bir potansiyel olarak değerlendirilir. Şehrimize hoş geldiniz” diye konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ise Kayseri’de bulunmaktan çok memnun olduğunu söyleyerek, “Halkımızın çok selamlarını getiriyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sergi hazırlamışsınız, çok nazik olduğunuzu gösteriyor. Elhamdülillah çok güzel ilişkilerle karşılaşıyoruz. Kayseri’de çok memnun, çok mutluyuz, herkese teşekkür ediyoruz. Kayseri ve Türk halkı çok misafirperver, güzel bir ilişkiler kuracağız” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, ziyaret anısına Büyükelçi Dhaheri’ye Kültepe Kaniş Karum’dan çıkarılan 6 bin yıl önce çek, senet, ticari ve sosyal anlaşmaların yapıldığını gösteren tabletlerin replikasını hediye ederken, Büyükelçi Dhaheri de Başkan Büyükkılıç’a ‘Bizim için çok değerlisiniz’ diyerek 3 çeşit hurma hediye etti.

Ziyaretin sonunda heyete, ‘Zenginlikler Şehri Kayseri’ tanıtım videosu da izletildi.

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