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İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi Kayseri'de il merkezinden uzak diye görevlendirildikleri ilçedeki okullarına gelmeyen öğretmenler, öğrencileri mağdur etti

İHA

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi Kayseri'de il merkezinden uzak diye görevlendirildikleri ilçedeki okullarına gelmeyen öğretmenler, öğrencileri mağdur etti

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ilkokul öğrencileri, aileleri ile beraber eylem yaparak, uzak olduğu için il merkezinden okullarına gelmeyen öğretmenleri okullarına davet etti.
İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bulunan 20 derslikli, 280 öğrencisi bulunan Şehit Sezer Güneş İlkokulu'na görevlendirilen 4 öğretmen, ilçenin kent merkezine uzak olduğunu söyleyerek, durumu mahkemeye taşıdı. 4 öğretmen, verilen mahkeme kararıyla görevlendirmeyi iptal edince, öğrencilerin eğitimi sekteye uğradı. Okuldaki bazı öğrenciler ve velileri de duruma tepki göstermek için okul önünde eylem yaptı. İlkokul öğrencileri ellerindeki 'öğretmen istiyoruz' ve 'öğretmenim lütfen okuluna gel' pankartları öğretmenlerine çağrıda bulundu.
Öğrenci velisi Mustafa Ülker, "Valimiz ilçemize öğretmen atıyor ama resen atama neticesinde kadrosu ilçemizde görünen öğretmenlerimiz burada görev yapmamak için atamaları mahkemeye veriyor. Mahkemeyi kazanıyor ve görevine başlamıyor. Kadroları ilçemizde görüldüğü içinde ilçemize eş durumundan veya atamayla öğretmen gelmiyor. Olan bizim çocuklarımıza oluyor. Mahkemelerin karar verirken çocuklarımızın eğitim haklarını ve bu olaydan dolayı yaşadıkları mağduriyeti de göz önüne almalarını istiyoruz. Atama takviminin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. İlçemizde görev yapan birçok memurun ilçemizdeki görevini gidiş geliş yaparak icra ettiğini belirtiyoruz. Toplumumuza örnek olması gereken çok kıymetli öğretmenlerimizin de atamayı mahkemeye vermeden önce kendilerini bizlerin yerine koymalarını ve bu konuya hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Öğretmenlerimizin üstlerine düşen görevleri yapmalarını bekliyoruz" dedi.
Betül Türker de, "Kadrolu öğretmenlerin görevlerine başlamamasından dolayı bizlerin ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımız yeteri kadar eğitim alamamaktadır. Ayrıca öğretmenlerin sürekli değişmesi öğretmenöğrenci bağının kurulamamasına, her giden öğretmenden sonra çocuklarımızın olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Her giden öğretmeni unutmaları ve yeni gelen öğretmene alışmaları çocuklarımızın eğitim hayatından çalmaktadır. Bizlerde çocuklarımızın şehirde yaşayan insanların çocukları gibi kadrolu öğretmenler tarafından okutulmasını istiyoruz. Bilinmelidir ki, ilçelerde öğretmen olmaması göçe, göçün olması da tarımsal ve hayvansal üretimin düşmesine, gelecekte de çocuklarımızın gıda bulmak için zorlanmasına sebep olacaktır. Bu nedenle kadrolu öğretmen sorununun çözülmesi elzemdir. Kadrolu öğretmenlerin okulumuza gelmesini istiyoruz. Çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
İlkokul 2'inci sınıf öğrencisi Mahmut Kılıç da, öğretmenleri olmadığı için diğer sınıflardan geri kaldıklarını söyleyerek, öğretmen istediklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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