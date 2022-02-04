Kayserili Muay Thai sporcuları Avrupa Şampiyonası’na hazır

Türkiye Muaythai Federasyonu Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, 1320 Şubat 2022 İstanbul'da yapılacak olan Avrupa Muaythai Şampiyonasına 9 Sporcu ile katılacak
Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da 1320 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Muay Thai Şampiyonası için hazırlıklar devam ediyor. Türkiye Muay Thai Federasyonu Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, bu önemli turnuvaya Kayseri’den 9 önemli sporcu ile katılacak.
Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, milli takım içerisinde 9 sporcusunun yer alacağını söyleyerek, “Avrupa Şampiyonası'nda Milli takımımızla ve milli takım içerisinde 9 kendi sporcumla en iyisini yapacağız. Dünya Şampiyonası'ndan döndükten sonra çalışmalara hız kesmeden devam ettik. Motivasyonumuz çok iyi. Bu şampiyonada sporcularımızın yine önemli başarılara imza atacağına inanıyorum” dedi.
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