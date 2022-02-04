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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çolakbayrakdar: “Ziyaretlerimizle de gönül bağı kuruyoruz”

İHA

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte Kocasinan sakinlerini evlerinde ziyaret ederek, hayırlı kandiller diledi. Gittiği her ev ziyaretinde güler yüzle karşılanan ve gençlere çeşitli hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinanlılar ile yüz yüze görüşmeye büyük önem verdiklerini belirterek, "Yaptığımız hizmetlerin yanı sıra ziyaretlerimizle de gönül bağı kuruyoruz" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar: “Ziyaretlerimizle de gönül bağı kuruyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte Kocasinan sakinlerini evlerinde ziyaret ederek, hayırlı kandiller diledi. Gittiği her ev ziyaretinde güler yüzle karşılanan ve gençlere çeşitli hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinanlılar ile yüz yüze görüşmeye büyük önem verdiklerini belirterek, “Yaptığımız hizmetlerin yanı sıra ziyaretlerimizle de gönül bağı kuruyoruz” dedi.
Yoğun çalışma temposuyla birlikte her fırsatta ev ziyaretlerinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte ilk olarak Fevziçakmak Mahallesi’ndeki Yörük ailesinin misafiri oldu. Ziyarette aile fertlerinin Regaip Kandili’ni tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, onlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Lise öğrencisi Meltem’e başarılar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, “Allah zihin açıklığı versin. Rabbim, muvaffak etsin. İnşallah istediğin hedeflere ulaşırsın” dedi.
Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında vatandaşların yanında olduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Her fırsatta eşimle birlikte ev ziyaretlerinde bulunarak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek mahalle kültürümüzü yaşatıyoruz. Misafirperverlikleriyle ve güler yüzleriyle bizleri karşılayan değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun gayret ediyoruz. Yaptığımız proje ve hizmetlerimizle ülkemiz ve şehrimize örnek işler yapmaya ve ilçemizin değerine değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Evlerine ziyaretten dolayı oldukça mutlu olan Yörük ailesi ise “Başkanımız evimize geldiği için büyük bir onur duyduk. Bizlere göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı çok mutlu olduk. Zaten başkanımızın sıcakkanlılığından dolayı her zaman ailemizden biri olarak görüyoruz. Her zaman ne talebimiz olursa yerine getiriyor. Allah razı olsun” diye konuştu.
Çolakbayrakdar çiftinin ikinci ziyareti ise Kayabaşı Mahallesi’nde ikamet eden Yalçın ailesine oldu. Aile fertlerinin sevgisiyle karşılanan Çolakbayrakdar çifti, onlarla sohbet etti. Üniversiteye hazırlanan gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Allah bahtınızı yolunuzu açık etsin. İnşallah eğitim hayatında emin adımlarla yürüyüp, hedeflerinize ulaşırsınız. En önemlisi de sevdiğiniz mesleği seçebilmenizdir. Rabbim, hep güzelliklerle karşılaştırsın. Başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. Çolakbayrakdar çiftinin sıcakkanlı sohbetinden etkilenen gençlerin mutluluğu yüzlerde tebessüm oluşturdu.
Çolakbayrakdar çifti daha sonra aynı mahallede yaşayan ve 3 çocuk sahibi olan Koçyiğit ailesini ziyaret etti. Fuat, Gözde ve Melike ile yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, onlara çeşitli hediyeler verdi. “Ziyaretlerimizde hizmetlerimizin güler yüz olarak dönmesinin mutluluğunu ve gurunu yaşıyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
“Özellikle çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizim için çok keyifli. Biz, hep onların yanındayız. Çocuklarımıza gönülden verdiğimiz desteği artırarak devam ettiriyoruz. Onların yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değerdir”.
Hoş sohbetlerin ve renkli görüntülerin oluştuğu ziyaretler sırasında karşılaştığı çocuklara hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar, onların gönüllerini fethetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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