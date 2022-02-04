Talas personeline trafik eğitimi

Talas Belediyesi çalışanlarına yönelik eğitim programları aralıksız sürüyor.

Daha önce iletişim, acil durumlarda tıbbi müdahale ve iş güvenliği eğitim programları alan Talas Belediyesi personeline şimdi de trafik güvenliği ve iletişimi konusunda eğitim programı düzenlendi. Talas Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Personeli Uğur Sağ tarafından verilen eğitimde genel trafik kuralları, güvenli sürüş, yaya ve araç güvenliği ile yol güvenliği ve trafik iletişimi konuları anlatıldı. Program sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Polis Memuru Uğur Sağ, Talas personelinin trafik konusuna çok bilinçli yaklaştığını belirtti.

Genel trafik kuralları başta olmak üzere trafik güvenliği, güvenli sürüş, yaya önceliği ve trafik iletişimi konuları üzerinde bir program yaptıklarını ifade eden Sağ, personelin bu konularda birçok bilgiye sahip olduğunu kaydetti. Talas Belediyesi’nin trafik güvenliği ve ulaşım ağı noktasında çok özenli olduğuna dikkat çeken Trafik Polisi Uğur Sağ, “Talas Belediyesinin çok başarılı çalışmaları var. Yollar çok düzenli. Yol düzenlemeleri ve işaretlemeleri başta olmak üzere özellikle kışın ulaşım güvenliği açısından oldukça başarılı işler yürütülüyor.” dedi.

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