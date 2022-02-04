Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada F.E. ve A.K.'nin batı illerinden kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. ekipler; şahısların aracını tespit ederek Ankara uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramalarda; 3 bin 945 adet uyuşturucu hap, 5 parça halinde 2 gram uyuşturucu madde, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek, 1 adet telsiz ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken; F.E. ve A.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan' gözaltına alındı.

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