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Yukatel Kayserispor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

DHA

Yukatel Kayserispor - Atakaş Hatayspor maçının ardından


Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü haftasında Yukatel Kayserispor Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Oyuncularımı kutluyorum. İyi bir maç çıkardılar" dedi. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise "Birkaç pozisyona girdik ama maalesef ceza sahası içindeki bireysel hatalar mağlup olmamıza neden oldu" ifadelerine yer verdi.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 4-3 yendi. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Oyuncularımı kutluyorum. İyi bir maç çıkardılar. İlk 25 dakika iki penaltı kazandık. Penaltının birini kaçırdık ama taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Penaltıyı kaçıran Uğur'a sahip çıktılar. Sonrasında Uğur gol attı. Maç bir an 4-1'e geldi. Sonrasında 4-3 oldu. Hatayspor iyi bir takım. Her an gol atacak oyunculara sahip. Çok önemli puana ulaştık. Değişiklikleri yaparken de önümüzde Fenerbahçe ve Galatasaray maçı var. Kupada söz sahibi olmak istiyoruz. Fenerbahçe iyi bir takım. Bizi çok çekişmeli, sert bir maç bekliyor. Bu maç 4-1'ken ben Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına gitmeye başladım. Nihayetinde oyuncularımız müthiş bir maç çıkardı. Hakemin Süper Lig'de ilk maçı. Güzel bir maç yönetti. Onlara da başarılar diliyorum. Deneyimli Türk ve yabancı oyuncularımız var. Onların o görevi çok iyi yaptıklarını düşünüyorum. Rekabet inanılmaz derecede çoğaldı. Rakibe ve oyun planına göre birtakım taktikler yapacağız. Bunun içinde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
ÖMER ERDOĞAN: İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise "Bugün maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Ceza sahamıza 5 kez gelen topta 4 gol yedik. Bugün bireysel çok hata yaptık. O nedenle de cezayı yedik. Oyunun ofansif bölümünde üretkenliğimiz vardı. Birkaç pozisyona girdik ama maalesef ceza sahası içindeki bireysel hatalar mağlup olmamıza neden oldu. Çalışıp, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Futbol hata oyunu ama bu kadar hata yapmamamız lazım. Üzgünüz. Artık önümüzdeki hafta Türkiye Kupası'nda oynayacağımız Antalyaspor maçına bakacağız. Yediğimiz goller çok basit goller. Dışarıdan izlerken çok üzülüyorum. Yediğimiz gollerin çoğu organize olmadan kaptırdığımız toplar ya da bir anlık yanlış karar vermekten oluşan hatalar oldu. Bunlar önlenebilir. Bizim de hocalar olarak buna çare bulmamız gerekiyor. Bu hataları daha az yapan oyuncular ile devam edeceğiz. 2-3 oyuncu almak istiyoruz. Görüştüğümüz ve haber beklediğimiz oyuncular var" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ömer Erdoğan'ın açıklamaları
Hikmet Karaman'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-02-04 23:01:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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