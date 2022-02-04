

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü haftasında oynanan Yukatel Kayserispor Atakaş Hatayspor maçının ardından Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Yukatel Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Çok keyifli bir maç izledik. İki takım da iyi, açık futbol oynadı. Önemli olan Kayserispor'un mücadelesiydi. Kayserispor daha fazla isteyen taraftı, iyi oynayan taraftı, biraz rehavete düştüğünde de çok çabuk gol yiyen takımdı. Sonuç böyle olduğu için seviniyoruz. Herhalde bu gollerden sonra tedbir alınıp böyle basit goller yemeyiz diye düşünüyorum. 4-3 olunca haliyle insanı stres basıyor, kaç dakika kalırsa kalsın insan endişe taşıyor. Çok rahat alabileceğimiz, fark olabilecek bir maçtan sonuç olarak 3 puan aldık. Maçtan sonra içeri girdik hocamızı, oyuncuları tebrik ettik. Berna hanım hasta, yatıyor. Ona da moral olmuştur" diye konuştu.

ONUR GÖZBAŞI: BU MAÇ YUKARIDA YER ALABİLMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR VİRAJDI

Yukate Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı ise "Keyifli ve bol gollü bir maçtı. Güzel futboldan dolayı Hikmet hocamızı, teknik heyeti ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Kayserispor devre arası transfer döneminde yaptığı takviyelerle ligin en önemli takımlardan biri haline geldi. Bu maç yukarıda yer alabilmek için önemli bir virajdı. Bu önemli virajı iyi şekilde geçtik. Önümüzdeki günlerde üstüne koyarak, çok güzel bir futbol izleterek daha yukarılara geleceğimize inancımız tam. Esas planlamayı başkanımızın da söylediği gibi önümüzdeki sene konumlandıracağız. Kontrollü, planlı, bütün şehrin desteği ile hep birlikte daha güzel günler göreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Önemli 2 maçımız var, desteğe devam edelim" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları

Onur Gözbaşı'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-02-04 23:13:24



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