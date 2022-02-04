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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hikmet Karaman: "İyi bir maç çıkardık"

İHA

Hikmet Karaman: "İyi bir maç çıkardık"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 43 kazandıkları Hatayspor karşısında iyi bir maç çıkardıklarını söyledi.
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Hatayspor'u 43 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, iyi maç çıkardıklarını söyleyerek, "İlk önce oyuncularımı kutluyorum. İyi bir maç çıkardılar. İlk 25 dakikada 2 penaltı kazanan bir takım. Takımın ne kadar istekli ve arzulu olduğu zaten burada görülüyor. Bir takım 2 penaltı kazanabiliyorsa demek ki oyunu öne doğru forse eden, sürekli pozisyon arayan bir takım. Penaltının birini kaçırdık ama orada hem Uğur'a hem taraftara teşekkür ediyorum. Taraftara Uğur'a sahip çıktı, o da ilerleyen dakikalarda golünü attı. 41'e gelen bir oyun var. Ondan sonra da 43'e gelen bir oyun var. Genel 90 dakikada yapmak istediklerimiz olumlu ama yeterli mi, değil. 41'den sonra yediğimiz 2 golde mutlaka bunun yarın takımla birlikte analizini yapacağız. Hatayspor iyi bir takım. Her an gol atabilecek oyunculara sahip ama bizim takımımızda aramıza yeni oyuncularımızın da katılmasıyla birlikte farklı şeyler ortaya koyabileceğini gösterdi. 34 puan, çok önemli bir puana ulaştık. Önümüzde Fenerbahçe ve Galatasaray maçı var. Belki oyuncuların bir kısmını 85. dakika oyunda bıraksam oyun başka yerlere giderdi" ifadelerini kullandı.
Türkiye Kupası'nda söz sahibi olmak istediklerini kaydeden Karaman, "Kupada söz sahibi olmak istiyoruz. Avrupa'ya giden en kısa yol. Ligdeki sıralama durumunu da düşünerek rakibimiz Fenerbahçe de kısa yoldan Avrupa'ya gitmeyi isteyecektir. Bizi çok zevkli bir maç bekliyor. Peşinden de Galatarasay maçı var. Bu maç 41 iken hemen Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına gitmeye başladım. Fiziksel durum, sakatlık, kart var. Sarı kartları olanları oyundan aldım. Oyuncuları tebrik ediyorum. Hakem grubunu da tebrik ediyorum" dedi.

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