İbrahim Akdağ siftah yaptı

En güzel ve anlamlı Kandil mesajları

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yukatel Kayserispor futbolcularından İbrahim Akdağ, sarı kırmızılı forma altında ilk golünü attı.

Yukatel Kayserispor'un orta saha futbolcularından İbrahim Akdağ, sarı kırmızılı forma ile ilk golünü attı. İbrahim Akdağ, Hatayspor ile oynanan maçın 25. dakikasında penaltıdan gol attı. Bu gol ile takımının maçtaki ilk golünü atan İbrahim, kendisinin de sezondaki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Kayserispor forması ile bu sezon 22 maçta görev yapan İbrahim Akdağ, attığı gol sonrasında 11 dakika önce penaltı atışını gole çeviremeyen Uğur Demirok'a giderek sevincini paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.